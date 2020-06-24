Назвали ранні симптоми коронавірусу у дітей
Китайським фахівцям вдалося з'ясувати, що початкові симптоми коронавірусу у дітей і дорослих помітно відрізняються.
Основні симптоми початкової стадії коронавірусної інфекції у дітей перерахували в публікації щотижневого журналу Plos Medicine.
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За їхніми словами, на початковому етапі хвороба найчастіше супроводжується лихоманкою і сильним кашлем.
Симптоми коронавірусу у дітей
- лихоманка,
- сильний кашель,
- діарея,
- блювота.
Як проходило дослідження
Група педіатрів з чотирьох медустанов Західного Китаю протягом місяця спостерігала за дітьми у віці до 12 років. За цей час лікарі оглянули 20 дівчаток і 14 хлопчиків. З'ясувалося, що у 76% інфікованих коронавірусом виявлялася лихоманка (у дорослих цей симптом спостерігається тільки в 44% випадків).
Крім того, 62% юних пацієнтів страждали сильним кашлем, а ще 12% – діареєю і блювотою. Фахівці уточнили, що проблеми з легенями у неповнолітніх з'являються значно пізніше.