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Головний перемовник ЄС щодо Brexit захворів на коронавірус

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Мішель Барньє / Фото з відкритих джерел

Координатор переговорів про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу Мішель Барньє заразився новим видом коронавірусу.

Про це Барньє написав на своїй сторінці в твіттері. 

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Він додав, що зберігає позитивний настрій, незважаючи на те, що захворів.

"Я хочу сказати всім, кого вже торкнувся вірус, і всім тим, хто зараз знаходиться на карантині, – ми впораємося з цим все разом", сказав головний перемовник ЄС щодо Brexit.

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Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Євросоюз Brexit Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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