Головний перемовник ЄС щодо Brexit захворів на коронавірус
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Координатор переговорів про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу Мішель Барньє заразився новим видом коронавірусу.
Про це Барньє написав на своїй сторінці в твіттері.
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Він додав, що зберігає позитивний настрій, незважаючи на те, що захворів.
"Я хочу сказати всім, кого вже торкнувся вірус, і всім тим, хто зараз знаходиться на карантині, – ми впораємося з цим все разом", – сказав головний перемовник ЄС щодо Brexit.
Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди / Інфографіка 24 каналу
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