Головний перемовник ЄС щодо Brexit захворів на коронавірус

Координатор переговорів про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу Мішель Барньє заразився новим видом коронавірусу.

Про це Барньє написав на своїй сторінці в твіттері.

Читайте також Вперше в Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження коронавірусом

Він додав, що зберігає позитивний настрій, незважаючи на те, що захворів.

"Я хочу сказати всім, кого вже торкнувся вірус, і всім тим, хто зараз знаходиться на карантині, – ми впораємося з цим все разом", – сказав головний перемовник ЄС щодо Brexit.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.



For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together. — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020



Як відрізнити коронавірус від грипу та застуди / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.