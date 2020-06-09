В Херсоні заявили, що епідемія коронавірусу в області стабілізувалась – одужали всі 20 людей, які хворіли на коронавірусну хворобу. Нічого не відомо також про нові випадки інфікування.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров’я.

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Наразі від COVID-19 у Херсоні одужали всі 20 осіб,

– йдеться в повідомленні міської ради Херсону.

Згідно з повідомленням, загалом на Херсонщині було 179 хворих, з яких уже одужали 172 мешканці, померли від початку епідемії – троє.

В управлінні закликали херсонців продовжувати користуватися масками у громадських місцях та міському транспорті та дотримуватися протиепідеміологічних заходів.

Наразі в Україні офіційно повідомили про інфікування SARS-CoV-2, що викликає коронавірусне захворювання, 27 856 людей. Серед загальної кількості хворих – 12 412 людей вже одужали, а 810 — померли від ускладнень недуги.

Цікаво, що дані про нові випадки інфікування станом на 9 червня не змінились у 6 областях: на Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині та на Хмельниччині. Схоже, що області не проводять належним чином ПЛР-тестування.