Хвороба Пейроні: чим небезпечне викривлення члену

Хвороба Пейроні – це патологічний викривлення статевого члена при ерекції.

Незначне відхилення від норми допустимо і не є захворюванням. Але коли причиною кривизни є доброякісне ущільнення пеніса і розростання фіброзної тканини, це робить ерекцію не тільки незручною, але і часто неможливою, до того ж болючою. В кінцевому підсумку хвороба Пейроні призводить до розвитку еректильної дісфункціі, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Тому потрібно вчасно звертатися до лікаря! До якого? До андролога, можна до уролога. Звичайно, деякі випадки не потрібно лікувати. Але краще все ж пройти обстеження.

Хвороба Пейроні – причини виникнення Достовірні причини хвороби Пейроні поки не встановлені, але відомо, що до формування фіброзних утворень призводять мікротравми статевого органу, які провокують запальний процес, пошкодження білкових структур і утворення гематом. У відповідь на всі ці процеси організм відповідає захисною реакцією - ущільненням тканин. Безпосередніми причинами, що призводять до мікротравм можуть бути: активне статеве життя, безпосередня травма статевого члена під час нещасного випадку, запальні захворювання, раніше проведені операції і так далі.

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Якщо чоловіка це не турбує?

На жаль, але це ще не означає, що все добре. Не кожна партнерка готова зізнатися в тому, що відчуває біль від такого сексу з вами. Так, викривлений член може приносити масу незручностей! Якщо партнерку все влаштовує, то і не потрібно нічого робити. Адже викривлення може бути навіть приємним.

Хвороба Пейроні – лікування Лікування викривлення статевого члена можливо декількома способами: консервативним, малоінвазійним і оперативними. Через те, що більшість пацієнтів звертаються до фахівців на пізніх стадіях, лікарі схиляються до оперативного лікування.

Але якщо все ж партнерка говорить про біль, то ви повинні знати, що зовсім скоро у неї почне боліти голова, живіт та інші місця весь час. Знайдеться маса відмовок не займатися сексом!

Більш того, дівчина може і сама не зрозуміти причину таких болів і відмов, вона буде чесна з вами! Тому що наш мозок зробить все, аби уникнути болю. Живіт та голова і справді можуть боліти. Тому що біль – загроза безпеки людини.

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