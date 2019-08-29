Інсульт – судинна катастрофа: симптоми, перша допомога і профілактика

29 жовтня у світі відзначають день боротьби з інсультом. За статистикою, інсульт забирає найбільше життів після онкологічних захворювань і є основною причиною довготривалої непрацездатності населення у всьому світі. Тому важливо виявити його в перші години після нападу, щоб врятувати життя людини і зменшити негативні наслідки.

В Україні щороку стається близько 111 тисяч випадків інсульту і майже кожен третій хворий помирає. 24 Канал звернувся до лікаря-невролога Кужель Наталії, щоб дізнатись, що таке інсульт, чому виникає, як розпізнати, яку першу допомогу потрібно надати хворому і що робити, щоб зменшити ризик виникнення захворювання.

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Інсульт – порушення роботи і ушкодження тканин мозку, яке виникає внаслідок порушення його кровообігу. Виникає він через раптове припинення постачання крові до клітин мозку, через що вони починають відмирати.

Лікарі розпізнають два види інсульту: ішемічний (виникає через блокування судин тромбом) і геморагічний (виникає через розрив судини, що призводить до крововиливу). Більш поширеним є ішемічний інсульт – він становить близько 80% усіх випадків.



Інсульт: інфографіка

Михайло Ігорович Бевза пережив 2 ішемічних інсульти і, за його словами, хворому важко зрозуміти, що відбувається, і самостійно діагностувати інсульт майже неможливо. Лікар пояснює це тим, що хвороба пошкоджує мозок і хворі можуть навіть не розуміти, де вони під час нападу. Тому для хворих важливо, щоб люди, які перебувають поряд, змогли розпізнати симптоми інсульту, оскільки вони не зможуть собі допомогти.

Михайло Ігорович згадує, що все почалось дуже раптово з нападу жахливого головного болю.

Це був найсильніший головний біль, який я відчував у житті, хотілось встати, але не зміг цього зробити, з’явилось відчуття оніміння, а з часом взагалі перестав відчувати руку. Коли я спробував заговорити, то зрозумів, що не можу вимовити слова, а тільки окремі звуки,

– розповів хворий інсультом Михайло Бевза.

Лікар-невролог підтверджує, що це класичні симптоми інсульту і наголошує: якщо ви почуєте від когось подібні скарги – негайно викликайте швидку.



Ішемічний інсульт

Інсульт - перші симптоми Раптовий і дуже сильний головний біль (хворі його називають найсильнішим в житті)

Оніміння кінцівок, обличчя або навіть параліч (переважно з одного боку тіла)

Порушення зору

Порушення рівноваги, координації і запаморочення

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Реабілітація після інсульту

За словами лікаря, розпізнати інсульт не завжди просто, але існує кілька дій, які з великою вірогідністю допоможуть визначити захворювання.

Попросіть хворого показати язик (у здорової людини він без викривлень)

Попросіть підняти обидві руки

Попросіть посміхнутись

Попросіть повторити просте речення.

Якщо хоч з одним пунктом в людини виникли проблеми – потрібно негайно викликати швидку. Чим довше мозок буде недоотримувати кисень, тим більше клітин загине.

У лікарні хворому мають негайно ввести препарат T-PA, який призначений для розрідження крові і розчиняє тромби, і за показами провести тромболітичну терапію. І поки не приїхала швидка, хворому потрібно надати доступ до свіжого повітря (відкрити вікна або кватирку),

– зазначила лікар-невролог Кужель Наталія.

Щоб покращити кровообіг, потрібно щоб хворий ліг, а під голову і плечі підкласти подушки, голова має бути припіднята над рівнем тіла приблизно на 30 градусів. Також потрібно розстібнути ремені, комір і зняти вузькі речі.

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При можливості виміряйте артеріальний тиск, щоб повідомити лікарям швидкої, це допоможе зберегти дорогоцінний час.



Вимірювання тиску

За словами невролога, найважливіше в профілактиці – це здоровий спосіб життя і відмова від шкідливих звичок. Лікар також радить дотримуватись кількох простих правил:

Інсульт - профілактика захворювання Контролюйте тиск (високий тиск – основна причина виникнення захворювання).

Стежте за вагою тіла і рівнем холестерину.

Регулярно перевіряйте серце (щорічно відвідуйте лікаря-кардіолога, навіть при відсутності скарг на серце, це допоможе виявити хворобу на ранніх стадіях).

Слідкуйте за рівнем цукру в крові і займайтесь профілактикою діабету (діабет і високий рівень цукру підвищує ризик виникнення в 2,5 рази).

Уникайте стресів і стежте за здоровим сном.

Редакція 24 Каналу бажає усім здоров'я. Бережіть себе!