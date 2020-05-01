Історичне рішення: Судан визнав незаконним жіноче обрізання

Уряд Судану заборонив жіноче обрізання. Відтепер за його проведення як у медзакладах, так і за їх межами, загрожує 3 роки позбавлення волі й штраф.

За оцінками ООН, від жіночого обрізання постраждали 90% суданських жінок і дівчат, повідомляє New York Times.

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У правозахисній групі 28 Too Many зазначили, що до криміналізації жіного обрізання понад три чверті операцій проводили медсестри, акушерки чи інші медпрацівники.

Фаїза Мохамед, директорка правозахисної організації Equality Now із питань Африканського регіону, зауважила, що рішення суданської влади допоможе боротися з практикою жіночого обрізання, але навряд чи змінить ставлення до неї серед населення, яке вважає таку операцію необхідною перед одруженням жінки.

Зверніть увагу! За даними ВООЗ, на сьогодні ця практика поширена в щонайменше трьох десятках країн Африки, Близького Сходу й Азії. Понад 200 мільйонів жінок і дівчат, які нині живуть, зазнали жіночого обрізання.

Що відомо про жіноче обрізання?Це часткове чи повне видалення або пошкодження зовнішніх жіночих геніталій, яке здійснюється, як правило, з культурною чи релігійною метою. Під пошкодженням жіночих статевих органів мається на увазі так зване "жіноче обрізання", коли дівчині видаляють, припікають або зшивають зовнішні статеві органи.



Найчастіше процедуру роблять дівчаткам від народження до 15 років, тобто дітям, що є порушенням не лише прав людини, а й дітей.