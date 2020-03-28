Італійські фахівці розповіли, якими препаратами лікують коронавірус

Хворих на COVID-19 в Італії лікують комплексом препаратів, зокрема протималярійними, противірусними та ліками, які застосовують в терапії ВІЛ-інфекцій.

Крім того, в окремих випадках медики радять для профілактики кварцеву лампу та дезінфекцію хлорованими речовинами, але у великій кількості. Про це йдеться в протоколі лікування коронавірусу в Італії, пише УНІАН.

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За словами лікарів, COVID-19 проявляється типовими симптомами грипу, однак без риніту – лише з набряком слизових. На 2 – 4 день хворий відчуває біль у трахеї та грудині; посилення сухого кашлю. З часом ускладняється дихання. Серед можливих симптомів – легка тахікардія, швидка стомлюваність, висока температура.

Лікування коронавірусу

Коронавірусну інфекцію в Італії лікують Плаквенілом – протималярійний препарат, який блокує рецептори АПФ2. Відтак, хворий повинен приймати 200 мг/2 рази в день. Препарат призначають від 5 до 20 днів у залежності від тяжкості симптомів. Плаквеніл застосовують при болю в грудях і сильному кашлі, а також пневмонії.

Планквеніл – що це за препарат? Це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.

Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Для профілактики й лікування пневмонії – Азитроміцин. Антибіотик приймають по 500 мг 1 раз/добу три дні поспіль.

У важких випадках пневмонії медики застосовують Тоцилізумаб.

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У протоколі також є Калетра– противірусний засіб, вітамін С (2 г/доба – для лікування; 500-1000 мг/добу – для профілактики).

Італійські лікарі категорично не рекомендують при лікуванні COVID-19 аерозолі та кортикостероїди, не варто застосовувати й жарознижувальні препарати, крім парацетамолу.

Як виявляють коронавірус

Є два способи тестування на COVID-19: експрес-тести й ПЛР-дослідження. Для експрес-тесту у пацієнта візьмуть кров з пальця та вже за 10 хв результат буде готовий. Експрес-тест визначає, чи є в організмі антитіла до вірусу. Але тут важливо знати, що антитіла з'являються лише на 5—7 день інфікування.

Якщо експрес-тест підтвердить коронавірус, діагноз обов'язково перевірятимуть ще раз за допомогою ПЛР-дослідження, що вважають золотим стандартом визначення коронавірусної інфекції

Які тести визначають коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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