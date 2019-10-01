Що таке камінг-аут та як його правильно зробити

Камінг-аут – це усвідомлене добровільне розкриття своєї ідентичності або сексуальної орієнтації. Для багатьох людей цей процес може бути важким та болісним через нерозуміння або несприйняття.

Необхідно розрізняти камінг-аут і аутинг – акт примусового розкриття чиєїсь орієнтації або ідентичності, спрямований на заподіяння шкоди.

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Як правильно зробити камінг-аут?

Варто розуміти, що єдиного правильного алгоритму не існує. Кожна людина особлива, як і її оточення, тому всі можливі реакції неможливо передбачити. Але варто розуміти, що не буває "поганого" чи "хорошого" камінг-аута.



Камінг-аут зробити не просто

Однак існують два види камінг-аутів: різкий та поступовий. У першому варіанті ви розповідаєте одразу всі, наприклад, у соцмережах. У другому – поступово збільшуєте кількість людей, які про вас знають. Британська організація Stonewall радить пам'ятати, що камінг-аут не обов'язково повинен поширюватися відразу на всі сфери життя людини, тому не варто тиснути на себе.

1. Безпека. Найважливіше, що ви маєте зробити – подумати про власну безпеку. В Україні далеко не всі мають толерантне ставлення до ЛГБТ. У багатьох людей інакшість викликає агресію та відторгнення. Навіть, якщо ви вирішили розповісти батькам, маєте бути впевнені, що проти вас не вчинять насилля та виженуть з дому. Якщо не впевнені, то краще камінг-аут відтермінувати до того часу, поки ви не почнете жити окремо.

Якщо ви вирішили розповісти друзям, переконайтесь, що вони вміють берегти секрети. Якщо ви не хочете, щоб про це знало все ваше оточення. Тому що крім фізичного насилля можливе й психологічне, на вас можуть тиснути, шантажувати, доводити до сліз і так далі – і в цьому випадку важливо розуміти, де шукати підтримку.



Безпека – найголовніша умова камінг-аута

Хорошими помічниками можуть бути психологи та групи підтримки для рідних, організації батьків ЛГБТ-дітей, що мають досвід роботи з різними ситуаціями.

2. Плануйте. Як і з будь-якою непростою та емоційною розмовою, до камінг-ауту краще готуватися заздалегідь – хоча б приблизно продумати, що ви будете говорити, щоб не розгубитися. Багато стереотипів засновані на припущеннях і страхах, не підтверджених досвідом. Доступна інформація, що роз'яснює питання ідентичності, яка подана в доброзичливій формі, може розвіяти міфи та знизити рівень занепокоєння. Також варто продумати форму (особиста зустріч або, наприклад, лист) і зручний час.

3. Сприймайте себе. Пам'ятайте, розповідь про свою ідентичності – не те, чого вам варто соромитися. Не потрібно виправдовуватися. Потрібно пояснювати, але не вставати в позицію людини, яка зробила щось жахливе. Немає нічого сміливішого і цінного, ніж боротьба за своє життя і безпеку.

Як реагувати на камінг-аут?

Ні в якому разі не можна ображати людину, яка вам відкрилась. Ви маєте розуміти, що після зізнання вона не стала іншою. Ця людина і далі залишається для вас такою ж подругою/другом/дитиною/братом, просто тепер ви знаєте про неї більше. Якщо вам відкрились – довіряють. Не втрачайте цю довіру через стереотипи і необізнаність. Любіть і цінуйте близьких людей, навіть попри те, що вам важко щось зрозуміти.

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