24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Коли в Україні очікувати нового спалаху коронавірусу: прогноз від МОЗ

- Читать новость на русском
Ірина Микичак / city-adm.lviv.ua

В МОЗ попередили, що через п'ять – десять днів після Великодніх свят в Україні може статися новий спалах заражень коронавірусом. Багато українців, попри карантин, пішли до церкви на Великдень, де могли заразитися.

Подібна ситуація вже спостерігалася після Вербної неділі. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в ефірі телеканалу "1+1".

Актуально В Україні виявили 5710 випадків зараження коронавірусом

Відповідно через цю ситуацію може бути подовжений карантин

Сьогодні в Україні є фактично 35 тисяч зарезервованих  ліжок госпітальної бази. Вона не переповнена. Можемо говорити про те, що маємо резерв ліжок в стаціонарах, резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки задіяно не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень,
– зазначила Микичак.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пов'язали зростання кількості інфікованих коронавірусом з ігноруванням рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю, а також зі збільшенням кількості тестувань.

Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Україні – 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 151 летальні. Водночас 359 пацієнтів вже одужали.


Симптоми COVID-19, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Великдень Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин