Коли в Україні очікувати нового спалаху коронавірусу: прогноз від МОЗ

В МОЗ попередили, що через п'ять – десять днів після Великодніх свят в Україні може статися новий спалах заражень коронавірусом. Багато українців, попри карантин, пішли до церкви на Великдень, де могли заразитися.

Подібна ситуація вже спостерігалася після Вербної неділі. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в ефірі телеканалу "1+1".

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Відповідно через цю ситуацію може бути подовжений карантин.

Сьогодні в Україні є фактично 35 тисяч зарезервованих ліжок госпітальної бази. Вона не переповнена. Можемо говорити про те, що маємо резерв ліжок в стаціонарах, резерв у відділеннях інтенсивної терапії, оскільки задіяно не більше 8% апаратів штучної вентиляції легень,

– зазначила Микичак.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я пов'язали зростання кількості інфікованих коронавірусом з ігноруванням рекомендацій залишатися вдома на Вербну неділю, а також зі збільшенням кількості тестувань.

Зверніть увагу! Станом на 20 квітня в Україні – 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 151 летальні. Водночас 359 пацієнтів вже одужали.



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