Коли варто пом'якшувати карантин: відповідь ЦГЗ

Пом'якшувати карантинні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, можна лише у випадку стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Роман Родина в ефірі Громадського.

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У ЦГЗ зазначили, що в Україні вже є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Це свідчить про те, що карантинні заходи "реально діють".

Чи означає це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще рано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження,

– повідомив Роман Родина.

Відтак, у разі зниження захворюваності коронавірусом питання пом'якшення карантину розглянуть.

Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, то таке питання про пом'якшення карантину розглянуть. Я хочу, щоб ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз введені, – додав він.

Карантин в Україні: коротко

З 6 квітня почали діяти нові карантинні обмеження.

Відтак, українцям заборонили:

перебувати у громадських місцях без маски чи респіратора;

ходити групою у понад двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

обмежили прогулянки у парках, скверах, лісових зонах, окрім вигулу тварин 1 особою;

не можна самовільно залишати місця обсервації;

виходити на вулицю потрібно лише з документами, що засвідчують особу.

Відомо також, що в уряді вже розробляють план виходу з карантину. Ймовірно, початок пом'якшення правил карантину розпочнеться 14 квітня.



Як Україна буде виходити карантину/Інфографіка 24 Каналу

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