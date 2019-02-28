У березні Україну накриють потужні метеоудари

Найсильніші магнітні бурі в Україні очікуються 1, 19, 27 і 28 березня. Експерти зазначають, що цього місяця буде від п’яти до дев’яти сильних магнітних бур.

28 лютого очікується потужна магнітна буря, інформує прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Метеоудар першого рівня G1 може вплинути на самопочуття людей, що страждають від серцево-судинних захворювань.

Незначні магнітні коливання можливі 2, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 26 і 29 березня.



Магнітні бурі в березні

Тому люди, які чутливі до змін в атмосфері, відчують їх вплив. Може виникнути головний біль, порушитися робота серцево-судинної системи. Особливо небезпечними ці періоди є для людей з хронічними захворюваннями.

Метеозалежність – що це? Це хвороблива реакція організму на зміну погоди, наприклад, перепади атмосферного тиску або температури повітря.

Експерти радять під час магнітних бур більше відпочивати, уникати фізичних навантажень та стресу. У цей період уникайте подорожей та тривайте під рукою необхідні вам ліки.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначила, що підтверджень, що активність Сонця викликає погане самопочуття, немає. Вона додала, що така активність відбувається постійно, а не лише під час магнітних бур.

До того ж, вчені проаналізували 63 мільйони твітів, що містили слова "мігрень" або "головний біль". Після цього графіки повідомлень зіставили з графіком активності Сонця. Та у підсумку вони не збігалися.

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