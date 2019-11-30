Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим

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Календар магнітних бур: грудень 2019 рік / expres.online

Коливання магнітного поля будуть помірними впродовж усього місяця. Потужні метеодари у грудні слід чекати 26 і 29 грудня.

Впродовж останнього місяця року очікується загалом чотири магнітні бурі різного ступеня, повідомляє Лабораторія Рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

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Коли чекати магнітні бурі у грудні 

Вчені прогнозують магнітну бурю середнього ступеня 3 грудня, а от 26 і 29 грудня слід чекати сильних магнітних бур.

28 грудня відбудуться слабкі коливання магнітного поля.

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Часто люди скаржаться на головний біль та погане самопочуття під час магнітних бур.

У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, підвищуються артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Позаяк, жодні дослідження не змогли підтвердити зв'язок поганого самопочуття людей з коливаннями магнітного поля.


Чи впливає на здоров'я людей магнітне поле – поки не доведено

Як вберегтися від впливу магнітних коливань

Аби мінімізувати вплив магнітних бур, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну, а також дотримуватися збалансованого режиму харчування і пити достатню кількість води. 

Це найпростіші рекомендації. Однак, якщо ви все ж відчуваєте себе зле, Здоров’я 24 радить перевірити стан свого здоров'я, щоб зрозуміти чи справді на вас впливають магнітні бурі, адже це можуть бути симптоми інших захворювань.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Магнітні бурі
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