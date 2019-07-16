На Рівненщині масово отруїлися люди

На Рівненщині у селищі міського типу Мізоч з діагнозом "харчове отруєння" госпіталізовано 39 осіб, серед них – 8 дітей. Усі потерпілі напередодні харчувалися на весіллі в одному з місцевих кафе.

У ДСНС повідомили, що усі 39 людей отруїлися в кафе "Гурман" у селищі міського типу Мізоч.

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Загалом на весіллі було 100 гостей, про стан інших поки невідомо. Усі потерпілі перебувають в інфекційному відділенні Здолбунівської районної лікарні.

Наразі триває комплекс протиепідемічних заходів.

Схожа ситуація була у містечку Кам’янка-Бузька на Львівщині. Там в одному з місцевих кафе отруїлися понад десяток людей: наймолодшому – 14 років, найстаршому – 45. Кількість госпіталізованих постійно зростала. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Детальніше – читайте за посиланням.