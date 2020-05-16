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Науковці прогнозують спад епідемії COVID-19 в Україні в кінці травня

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Науковці прогнозують спад епідемії COVID-19 в Україні в кінці травня
Науковці прогнозують спад епідемії COVID-19 в Україні в кінці травня / Getty Images

Науковці передбачають можливий початок спаду пандемії коронавірусу COVID-19 на третю декаду травня.

Про це заявляє пресслужба КПІ з посиланням на дослідження команди проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток".

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Статистика. Станом на 16 травня в Україні підтвердили 17 858 випадків захворювання на коронавірус, з них 497 закінчилися летально. 4 906 людей одужали. Додамо, що з кількості хворих 3 512 – це медичні працівники.

Науковці виявили, що для України на п’ятнадцятиденному відрізку часу, з 6 травня по 20 травня, характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато". Йдеться про 400-550 нових підтверджених випадків коронавірусу за добу.

Після піку, який, ймовірно, настане в кінці травня, кількість хворих піде на спад – кількість щоденно видужалих людей буде більшою кількості щоденно заражених. 

За результатами прогнозного моделювання команди проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії. Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад,
– заявили у КПІ.

Як поводитися після повернення додому з вулиці інфографіка 24 канал
Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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