Немовлята народжуватимуться передчасно через зміни клімату

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Через глобальне потепління діти народжуватимуться передчасно / pixabay.com

Вчені довели, що зміни клімату впливають на процес пологів: діти народжуватимуться передчасно. Недоношені діти стануть поширеним явищем.

Глобальне потепління принесе нам не лише підйом рівня моря, танення льодовиків, сильні урагани, не менш серйозний вплив кліматичні зміни відбудуться зі здоров’ям людей. Зокрема, аномально спекотна погода стимулює передчасні пологи, переконують фахівці з Кембриджу і Каліфорнійського університету, пише Science Alert.

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Суть дослідження

Вчені порівняли дані про народжуваність і температуру повітря в період 1969 і 1988 роками. Загалом дослідження базується на даних про пологи 56 млн жінок.

Дослідники виявили, що спекотна погода викликає передчасні пологи.


​Глобальне потепління впливає на пологи

За період дослідження внаслідок температурних аномалій щорічно народжувалося 25 00 недоношених дітей.

У міру того, як нагрівається планета внаслідок викидів парникових газів, кількість аномально спекотних днів буде збільшуватися. Як результат до кінця сторіччя число недоношених немовлят становитиме 42 000 на рік.

Слід зауважити, що дещо передчасні пологи наразі не становлять небезпеки для матері та дитини, в масштабах країни й світу така тенденція спровокує додаткові витрати на охорону здоров’я.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Медицина Глобальне потепління
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