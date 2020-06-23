У Мексиці зафіксували безпрецедентний випадок. У новонародженої трійні діагностували коронавірус.

Про це повідомляє BBC, з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я.

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Двоє новонароджених, хлопчик і дівчинка, мають легку форму захворювання і перебувають в лікарні в штаті Сан-Луїс-Потосі. Але другий хлопчик потребує лікування від респіраторного захворювання.

Наразі медичні експерти досліджують, як немовляти могли заразитися і чи могло це відбутися через плаценту матері.

Зазначають, що це перший випадок у світі, коли COVID-19 виявлений в декількох одночасно новонароджених дітей, тому справу досліджуватимуть.

Дослідження показують, що мала кількість новонароджених заражаються вірусом після народження. І місцеві представники охорони здоров'я не вірять, що так сталося в цьому випадку.

Батьків дітей відправили на тестування, і влада не відкидає, що вони можуть бути безсимптомними носіями COVID-19.