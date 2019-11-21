Людину вперше ввели в стан анабіозу
Медики вперше ввели людський організм в анабіоз – тимчасове уповільнення або припинення життєвих процесів в організмі.
Американські лікарі, про яких розповідає New Scientist, ввели людський організм в анабіоз. Така процедура допоможе отримати більше часу на проведення операцій та виправлення небезпечних травм чи пошкоджень.
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Термін "анабіоз" часто чути в науково-фантастичних фільмах і книгах, коли людину відправляють в тривалу космічну подорож. Однак те, що раніше було науковою фантастикою, відтепер є дійсністю – вчені успішно застосували техніку анабіозу щодо людини.
Техніка анабіозу
Офіційно така техніка називається "невідкладне збереження та реанімація". Її застосовують для людей, що отримали колото-різані чи вогнепальні рани, критичні стани через крововтрати та при зупинці серця.
У таких випадках у лікарів є кілька хвилин на прийняття рішень, адже шанс вижити становить 5%.
Техніка полягає у зниженні температури тіла пацієнта до 10-15 градусів за Цельсієм і заміну крові на спеціальний склад, при цьому активність мозку майже зупиняється.
Після цього тіло від’єднують від системи охолодження та відправляють на операційний стіл. Людина знаходиться фактично у стані клінічної смерті.
Завдяки анабіозу лікарі мають більше часу, щоб врятувати життя людини
Для чого потрібен анабіоз
Завдяки анабіозу лікарі мають понад 2 години часу, аби виправити травми. Потім тіло реанімують.
При нормальній температурі тіла клітини потребують постійного надходження кисню для вироблення енергії.
Зниження температури тіла і мозку уповільнює або повністю зупиняє хімічні реакції в клітинах, а потреба в кисні падає в кілька разів.
У той час, коли мозок без шкоди здатний жити без кисню тільки протягом 5 хвилин, анабіоз дозволяє розтягнути цей час до 2 годин, перш ніж мозкові клітини почнуть вмирати, а в організмі активізуються незворотні процеси.
Медики зазначають, що таку процедуру здатні пережити не всі пацієнти й застосовуватимуть її лише за крайньої потреби.
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