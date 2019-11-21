Людину вперше ввели в стан анабіозу

Медики вперше ввели людський організм в анабіоз – тимчасове уповільнення або припинення життєвих процесів в організмі.

Американські лікарі, про яких розповідає New Scientist, ввели людський організм в анабіоз. Така процедура допоможе отримати більше часу на проведення операцій та виправлення небезпечних травм чи пошкоджень.

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Термін "анабіоз" часто чути в науково-фантастичних фільмах і книгах, коли людину відправляють в тривалу космічну подорож. Однак те, що раніше було науковою фантастикою, відтепер є дійсністю – вчені успішно застосували техніку анабіозу щодо людини.

Анабіоз – що це? Анабіоз – це тимчасовий стан організму, за якого життєві процеси або взагалі припинені, або настільки сповільнені, що зовнішні прояви життєдіяльності стають непомітними.

Техніка анабіозу

Офіційно така техніка називається "невідкладне збереження та реанімація". Її застосовують для людей, що отримали колото-різані чи вогнепальні рани, критичні стани через крововтрати та при зупинці серця.

У таких випадках у лікарів є кілька хвилин на прийняття рішень, адже шанс вижити становить 5%.

Техніка полягає у зниженні температури тіла пацієнта до 10-15 градусів за Цельсієм і заміну крові на спеціальний склад, при цьому активність мозку майже зупиняється.

Після цього тіло від’єднують від системи охолодження та відправляють на операційний стіл. Людина знаходиться фактично у стані клінічної смерті.



Завдяки анабіозу лікарі мають більше часу, щоб врятувати життя людини

Для чого потрібен анабіоз

Завдяки анабіозу лікарі мають понад 2 години часу, аби виправити травми. Потім тіло реанімують.

При нормальній температурі тіла клітини потребують постійного надходження кисню для вироблення енергії.

Зниження температури тіла і мозку уповільнює або повністю зупиняє хімічні реакції в клітинах, а потреба в кисні падає в кілька разів.

У той час, коли мозок без шкоди здатний жити без кисню тільки протягом 5 хвилин, анабіоз дозволяє розтягнути цей час до 2 годин, перш ніж мозкові клітини почнуть вмирати, а в організмі активізуються незворотні процеси.

Медики зазначають, що таку процедуру здатні пережити не всі пацієнти й застосовуватимуть її лише за крайньої потреби.