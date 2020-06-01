Препарат для лікування коронавірусної хвороби буде готовий через 5-6 місяців. Такий оптимістичний прогноз зробили нідерландські вчені.

Професор біології з Університету Еразма (Нідерланди) Френк Гросвельд очолює команду, яка працює над розробкою ліків проти коронавірусу, заявив, що вченим вдалося досягнути нового важливого етапу у створенні препарату. Про це пише видання NLTimes.

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Перші антитіла до коронавірусу були знайдені ще в березні цього року, що дало надію на швидку появу ліків. Відтак, за останні тижні вчені змогли досягнути значного прогресу у тестуванні препарату на живих істотах.

Ліки будуть готові через п’ять-шість місяців,

– сказав автор дослідження.

Біолог зазначив, що розробкою препарату займеться американська компанія.

Антитіла, які знайшли вчені реагують на SARS1 та SARS2.

Відтак, їх можна використовувати як ліки, якщо людина вже інфікована та як профілактичний засіб для груп високого ризику.

Нагадаємо, специфічного лікування коронавірусної хвороби наразі немає. Хворих лікують препаратами, які довели свою ефективність у боротьбі з іншими недугами.