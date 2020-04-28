Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах

Фахівці Сінгапурського університету технологій та дизайну (SUTD) на основі аналізу статистичних даних спрогнозували закінчення епідемії коронавірусної інфекції в Україні та інших країнах.

Згідно з їхнім звітом, до 18 травня ситуація з поширенням вірусу в Україні покращиться на 97% у порівнянні з піком, до 28 травня – на 99%, а остаточно пандемія завершиться 7 липня.

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Водночас "переломний момент", на думку фахівців з Сінгапуру, в Україні вже настав – це сталося 21 квітня. Для складання свого прогнозу дослідники з SUTD вивчили дані зі 131 країни та використовували математичну модель поширення коронавірусної інфекції, яка враховує динаміку як заражених, так і одужавших.



Пандемія коронавірусу в Україні скоро закінчиться / ddi.sutd.edu.sg

Також аналітики повідомили, що в США спалах коронавірусу завершиться 5 вересня, Великобританії – 20 серпня, Німеччині – 5 серпня, у Франції – 8 серпня, в Італії – 30 серпня і в Росії – 19 серпня.

Якщо брати середні цифри по світу, то пандемія завершиться 20 жовтня.



У світі пандемія буде до 20 жовтня / ddi.sutd.edu.sg

Найдовше епідемія буде тривати у Бахрейні – до 6 квітня 2021 року.

Однак автори дослідження відзначають, що до будь-яких прогнозів слід ставитися з обережністю, і попереджають про небезпеку "надмірного оптимізму".

Зазначимо, що уряд прогнозує пік пандемії в Україні на 3-8 травня. 12 травня Україна готується до першого етапу виходу з карантину. Однак, якщо послаблення обмежень призведе до нового спалаху коронавірусу, то їх знову посилять.



Коли закінчиться пандемія коронавірусу (натисніть для збільшення) /ddi.sutd.edu.sg

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