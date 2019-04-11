Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы

Клещи активны в мае-июне, а также в августе-сентябре. Стоит помнить, что эти опасные насекомые переносят инфекции. Ежегодно количество украинцев, которые заражаются инфекционными заболеваниями вследствие укуса клещей, увеличивается.

Укус клеща грозит энцефалитом и болезнью Лайма, также известной как боррелиоз. И если первым заражаются единицы, то боррелиоз стал серьезной проблемой для многих. Болезнь поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, суставы и опорно-двигательный аппарат и может привести к инвалидности.

Ежегодно от укусов клещей страдают больше 20 тысяч украинцев. Почти 2000 из них заражаются инфекционными заболеваниями. Идя отдыхать на природу, помните простые правила, которые помогут избежать укуса клеща.

Как уберечься от укуса клеща: советы

Больше всего стоит опасаться жителям Волыни и Крыма, поскольку именно там чаще всего паразиты переносят инфекции. Клещи наиболее активны в мае-июне и в августе-сентябре. Опасные насекомые живут преимущественно в сырых и влажных местах, на прогретых солнцем склонах, в высокой траве, кустах, у троп и лесных дорог. Будьте осмотрительны в такой местности.

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В городских парках риск столкнуться с этими малоприятными насекомыми несколько ниже, чем в "диком" лесу.

Если вы собрались на отдых на природе, наденьте лучше светлую одежду (на ней лучше видно клещей). Также не следует забывать о носках и отдавать предпочтение закрытом наряду. Используйте также специальные аэрозоли, которые отпугивают клещей.

Не забывайте, что, кроме людей, жертвами клещей могут стать и домашние животные.

После того, как вы пришли из леса или парка, тщательно проверьте на наличие клеща такие части тела:

– под мышками;

– в ушах и около ушей, на шее;

– внутри пупка;

– на сгибах коленей и локтей

– в волосах и у них;

– между ног;

– вокруг талии.



Примите душ вскоре после того, как были на открытом воздухе. Душ в течение ближайших двух часов снижает риск укуса клеща. Помните, что клещ присасывается к телу в течение примерно двух часов.

То же касается и домашних любимцев. После прогулки в первую очередь проверьте лапы, живот и морду. Если после укуса собака ослабла, плохо ест, а белки глаз пожелтели, срочно обратитесь к ветеринару. Клещи переносят много опасных заболеваний домашних любимцев

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Если укусил клещ: как его вынуть

Если укусил клещ, желательно не тянуть и обратиться в травмпункт. Там его вытянут и сразу передадут в лабораторию на анализы.

Если такой возможности нет, то следует осторожно выкрутить его пинцетом, ниткой или специальным крючком, который можно приобрести в аптеке. Место укуса обработать спиртом. А с маслом, подрезанными шприцами, ацетоном и другими сомнительными методами советуют не экспериментировать.

Как удалить клеща самостоятельно

Способ №1. Обернуть пальцы марлевой салфеткой и расшатывать клеща из стороны в сторону.

Способ №2. Можно воспользоваться пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека, и медленно вытянуть насекомое вместе с хоботком.

Нельзя раздавливать клеща, чтобы возбудители болезни, которые могут быть в его организме, не попали в рану на теле человека. После удаления насекомого место присасывания смазать раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался в ранке – удалить его стерильной иглой, после чего тщательно вымыть руки с мылом.

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Если вы вытащили клеща самостоятельно, следует проследить, чтобы клещ остался жив. Проверить, заразным ли был клещ, можно в специальной лаборатории. Цена исследования – почти 73 гривны. Там специалисты проверят клеща на наличие боррелий – это бактерии, вызывающие болезнь Лайма. Вирус не всегда проявляется сразу.

Как понять, что после укуса клеща вы заразились?

Если вы стали жертвой клеща – внимательно следите за своим самочувствием. Эти насекомые переносят бактериальную инфекцию, которая вызывает болезнь Лайма. Начало заболевания похоже на обычную простуду или грипп.

Волноваться стоит, если после укуса клеща увеличились лимфатические узлы, появились боли в суставах, мышцах, или даже незначительное повышение температуры тела.

У большинства инфицированных людей на месте укуса клеща через некоторое время (на 2-4-й день, иногда через 2 месяца, а чаще всего через 12-14 дней) возникает красное пятно, которое увеличивается и может достигать в диаметре до 20-30 см и больше. Если есть красное пятно после укуса клеща – сразу обращайтесь к врачу-инфекционисту.

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