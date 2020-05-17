Украина стала членом Комитета по здравоохранению ЕС

Украина стала наблюдателем Комитета по здравоохранению ЕС. Отметим, что в состав комитета включены все ведущие страны Евросоюза.

Это очень важное событие для Украины. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга Минздрава, передает 24 канал.

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Степанов заявил, что Украина вошла как наблюдатель в состав комитета здравоохранения ЕС.

На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, что Украина принята в состав комитета здравоохранения как наблюдатель Это очень важное событие для нас, потому что в состав комитета входят все ведущие страны ЕС,

– подчеркнул глава Минздрава.

Чем занимается Комитет по здравоохранению ЕС

Во время заседания комитета рассматриваются каким образом те или другие страны реагируют отдельно и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем миром.

Мы очень рады присоединиться к комитету. И я уверен, что это пойдет только на пользу Украине и нашей системе здравоохранения,

– подчеркнул Степанов.

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Что известно о Комитете по здравоохранению ЕС