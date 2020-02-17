Секс в авто: що варто знати та які пози найзручніші

Секс в автомобілі досі популярний серед молоді та пар, які хочуть додати у стосунки трішки гостроти. Головне – знати певні правила безпеки. Ми вирішили поділитися, з якими проблемами ви можете стикнутися та підказати пози, які будуть найзручнішими у такому тісному просторі.

Перш за все варто пам'ятати не лише про норми законодавства, а й про особисту безпеку.

До теми: Що ненавидять дівчата під час сексу: найпоширеніші помилки чоловіків

Як підготуватись до сексу в машині

В Україні секс у громадських місцях вважається дрібним хуліганством, оскільки є порушенням статті 173 КУ про адміністративні правопорушення. Тому, перш за все, варто обрати місце в ізольованій, але не надто відлюдній зоні. Таким чином ви менше ризикуєте потрапити комусь на очі та убезпечите себе у випадку надзвичайної ситуації.

Якщо ви дівчина і це запланований вечір у машині, радимо одягнути одяг, що легко знімається, в ідеалі – спідницю чи сукню. Це лише через те, що у машині досить тісно й довге переодягання може збити ваш настрій.

Також радимо прочинити люк чи вікно у спекотну погоду, аби ніхто не зомлів від браку повітря.

Які пози найкраще підходять для сексу в автомобілі

Ложка

Заднє сидіння ідеально підходить для лежачих поз. Аби не починати з найбанальніших, радимо спробувати "ложку". Необхідно, аби обидва партнери лягли на бік. Натомість хлопцеві необхідно розміститись позаду дівчини, яка лежатиме розвернута обличчям до передніх сидінь.

Місіонерська поза

Про місіонерську позу відомо кожному, тому вона видається дещо банальною. Але погодьтеся, що місіонерська поза в ліжку та місіонерська поза на задньому сидінні автівки – дещо різні речі.

Ноги зверху

Це те саме, що й місіонерська поза, втім дівчині необхідно закинути ноги на плечі хлопцеві. Попри те, що пози досить схожі візуально – відчуття кардинально відрізняються. До слова, ця поза дещо зекономить місце, тому, якщо ви високі на зріст, не потрібно буде якось додатково скручуватись.

Вершниця

Це теж одна з найпростіших та найпопулярніших поз. Втім, вона може бути не дуже зручною у тому випадку, якщо хтось з партнерів високий, а машина вузька.

Стиль собачки

Для сексу в машині це дуже зручна поза, адже сидіння, на яке може спертись дівчина, має ще й певний кут нахилу.

Секс в обіймах

Напевно, найромантичніше поза, яку зручно виконати будь-де (що на передньому, що на задньому сидінні). Просто обійміться та допомагайте один одному, рухаючись на зустріч.

Насправді, поз та видів сексу, які ви можете випробувати в авто – безліч. Головне, це ваше бажання та фантазія.

І ще, не дайте шансу маленькому простору вас роздратувати – використайте його з користю й сприйміть це як можливість стати ще ближчими одне до одного.

Ілюстрації: Elite Daily

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.