Що таке мультиоргазм та як його отримати

Мультиоргазм – ніяке не диво, а вроджена особливість організму, при якій жінці необхідно для повної релаксації і зняття сексуальної напруги відчути серію оргазмів. Навчитися цьому неможливо!

Мультиоргазми існують. За різними даними, відчувають їх від 8% до 20% жінок. Багато хто думає, що це дуже класно, неповторно і характеризує жінку, як більш сексуальну, ненаситну, але це не так, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Уявіть відрізок від точки А до точки Б. Цей відрізок ваш оргазм. Жінка без мультиоргазму пройде цей відрізок за один раз. А жінка мультиоргазмічна буде проходити його ж шматочками. Між точкою А і Б у неї буде 2,3,5,7 зупинки. Тобто по силі відчуттів вся серія оргазмів у мультиоргазмічної жінки така ж як один звичайний оргазм.

Чому не варто заздрити жінкам з мультиоргазмом? Та тому що іноді це нестерпно. Не кожен чоловік може це зрозуміти, не кожного чоловіка "вистачає" на таку жінку. На початку відносин ця особливість сприймається з захопленням, а після може викликати зайву напругу і навіть сварки. Чоловік вже еякулював, а жінці треба ще і ще.

Сексолог Ольга Василенко “Не плутайте можливість відчувати кілька оргазмів з мультіоргазмічністю. Наприклад, при накопиченій напрузі, в овуляцію або в пікові періоди ваших відчуттів, в залежності від статевої конституції, віку і багато чого ще, жінка може відчувати більше одного оргазму за добу і навіть за годину”.

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