24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба поширилась за межі країни

487 Читать новость на русском
Спалахнула невідома форма пневмонії: стався перший випадок зафіксований за межами Китаю

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Турист у Таїланді став першою людиною, що захворіла на невідому форму пневмонії.

Про це повідомляє видання BBC. Китайські вчені знаходять причину загадкової хвороби. Як йдеться у джерелі, туристка прибула з Ухані до Таїланду (Бангкок) 8 січня, де була госпіталізована. Жоден інший пасажир не був заражений. Крім того, зовсім скоро, 25 січня, у Китаї розпочнеться святкування Нового року. У цей період чимало жителів відпочивають закордоном.

Читайте також: Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей

Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах невідомої пневмонії у місті Ухань. Наразі від вірусу померла одна людина, а всього зареєстровано 41 випадок зараження.

Додамо, коронавіруси можуть викликати як звичайну застуду, так і спалахи важкого гострого респіраторного синдрому (SARS). Хворі найчастіше скаржаться на лихоманку, а деколи – на проблеми з диханням. Перші випадки зараження трапилися в кінці грудня минулого року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передача вірусу від людини до людини досить обмежена. Багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.

стався перший випадок зафіксований за межами Китаю
Стався перший випадок невідомої форми пневмонії зафіксований за межами Китаю / Unsplash

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання
сьогодні
19065
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Китай Епідемія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 13086
сьогодні 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 13927
сьогодні 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6290
13 січня 22:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 33419
11 січня 11:41 Всесвітній день "дякую": чому важливо дякувати собі та іншим
Анастасія Кушпіт 2316
Новини
Більше новин
Залиште відгук