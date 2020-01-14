Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба поширилась за межі країни

Новий вид коронавірусу, який був зафіксований лише в Китаї, вийшов за межі країни. Турист у Таїланді став першою людиною, що захворіла на невідому форму пневмонії.

Про це повідомляє видання BBC. Китайські вчені знаходять причину загадкової хвороби. Як йдеться у джерелі, туристка прибула з Ухані до Таїланду (Бангкок) 8 січня, де була госпіталізована. Жоден інший пасажир не був заражений. Крім того, зовсім скоро, 25 січня, у Китаї розпочнеться святкування Нового року. У цей період чимало жителів відпочивають закордоном.

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Нагадаємо, у Китаї зафіксували спалах невідомої пневмонії у місті Ухань. Наразі від вірусу померла одна людина, а всього зареєстровано 41 випадок зараження.

Додамо, коронавіруси можуть викликати як звичайну застуду, так і спалахи важкого гострого респіраторного синдрому (SARS). Хворі найчастіше скаржаться на лихоманку, а деколи – на проблеми з диханням. Перші випадки зараження трапилися в кінці грудня минулого року.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передача вірусу від людини до людини досить обмежена. Багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.



Стався перший випадок невідомої форми пневмонії зафіксований за межами Китаю / Unsplash

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