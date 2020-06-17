Цнота або смерть: де карають жінок за секс до шлюбу
Культура незайманості відрізняється у різних країнах. Якщо для багатьох європейців та американців секс до весілля є нормальним явищем, для представників інших культур відсутність дівочої пліви може стати трагедією.
Близько у 20 країн світу досі існує перевірка цнотливості жінок, попри заклики ООН припинити це. За словами експертів, це болюча, принизлива і травматична процедура, у якій немає ніякого медичного підґрунтя. Про культуру незайманості – читайте далі у матеріалі Здоров'я 24.
Читайте також Жіноче обрізання: як та для чого знущаються над тілом та чому це неприпустимо
Лікар-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич пояснила про найпоширеніші питання стосовно дівочої пліви (гімен).
Дівоча пліва утворена з тканини, яка може неабияк розтягуватись, тому перший секс не завжди свідчить про розрив дівочої пліви.
Наявність крові не говорить про втрату цноти як таку, оскільки дівоча пліва буває дуже різною за своєю формою і за своєю еластичністю. В когось вона може надірватись, спровокувавши кров'янисті виділення, а в когось просто розтягнутись – не проявившись ніяк! Або це можуть бути зовсім мізерні крапельки крові, які статеві партнери навіть не побачать,
– сказала Юлія Оленська-Шпакевич.
Гінеколог наголосила, що дівоча пліва – це не суцільна перетинка.
"Якби було б це так, як у незайманих дівчат під час менструації, кров попадала назовні? В медицині існує поняття суцільної дівочої пліви, але це медичний стан, який потребує хірургічної корекції", – додала вона.
Читайте також Аборт – право жінки чи вбивство
Культура незайманості: що відомо про жорстокі традиції
Інфібуляція: операція для збереження цноти до одруження
Найбільш варварським методом збереження незайманості є інфібуляція – великі статеві губи зшиваються таким чином, щоб залишився лише крихітний отвір, через який ледь можуть проходити сеча і менструальна кров.
Практика поширена в Сомалі, Судані, Джибуті, Еритреї та Ефіопії. Операція проводилася публічно і без анестезії. Згодом дівчині проводять ще одну операцію, щоб вона могла вести статеве життя.
У деяких народів був звичай, коли чоловік у першу шлюбну ніч брав ніж і розрізає їм великі статеві губи дружини, а вже потім займається з нею сексом.
В Сомалі, Судані, Джибуті, Еритреї та Ефіопії була поширена практика інфібуляції / Фото: Getty Images
Цнота в Україні
В Україні немає обмежень та покарань жінці, яка виходить заміж не цнотливою. Однак у релігійних спільнотах це засуджується.
Але раніше до 17 століття, коли молодь ходила на вечорниці, була заведена традиція, яка дозволяла займатися "сексом наполовину" – так, аби зберегти дівочу цноту. Це не завжди вдавалося. Вважається, ніби близько 45% дівчат, які ходили на вечорниці, втрачали цноту до шлюбу.
Також відомий старосвітський гуцульський звичай, коли наступного дня після першої шлюбної ночі у присутності всіх гостей молодий виголошував тост-подяку батькові своєї дружини й давав йому келих з напоєм. Якщо наречена була цнотлива – келих був без дірки на дні, але у разі порушення цноти – чоловік давав батьку келишок з діркою і батько при всіх гостях обливався напоєм.
В деяких регіонах була важливою і "чоловіча цнота"
Що цікаво, на Поліссі більш серйозно ставилися до невинності не лише дівочої, а й чоловічої. Після шлюбної ночі вранці молодята повинні підійти до хлібної діжі і поклонитися.
На Гуцульщині й в Центральній Україні простіше ставилися до невинності жінки, навіть звичай з келихом поступово зник.
Крім того, в Україні не було суворих обмежень стосовно місця проведення першої шлюбної ночі. Статевий акт між подружжям міг проходити навіть на горищі, або у тому ж приміщенні, де сиділи гості, які могли співати й підбадьорювати молодих.
Традиції в Україні відрізняються від інших згаданих у матеріалі країн саме тим, що у жінок були не настільки обмежені права. До прикладу, існувала традиція, коли дівчина збирала всі свої речі і йшла до дому коханого, де зізнавалася про свої почуття. Якщо хлопець не хотів одружуватися, то вона сідала під вікном і чекала, поки її не запросять додому. Однак вважалося непристойно, якщо молода довго сидить і чекає, відтак старші намагалися домовитися про весілля.
Українські вечорниці / Картина Андрія Ліпатова
Культ "червоного простирадла"
У Центральній Азії, на Північному і Південному Кавказі існують традиції щодо публічної демонстрації того, що жінка виходила заміж незайманою.
Після весілля подружжя відправляють в кімнату для першої шлюбної ночі, а згодом родичі мають перевірити, чи є сліди крові на простирадлі після статевого акту. У деяких випадках забруднена білизна зі слідами крові вивішується на загальний огляд.
Однак вище ми пояснили, що крові при першому статевому акту може і не бути! Відтак через це дівчина може стати жертвою агресії й знущань зі сторони родичів, оточення та чоловіка.
Традиція демонстрації простирадла з кров'ю існувала у Центральній Азії, на Північному і Південному Кавказі / Фото: RFE / RL
Історія 18-річної Раджаббі Хуршед
У 2017 році світ вразила новина про самогубство 18-річної дівчини Раджаббі Хуршед з Таджикистану.
Дівчину видали заміж за 24-річного Зафара Тихого. Вперше чоловіка Раджаббі побачила у день весілля, яке організували їхні батьки.
У шлюбну ніч Зафар заявив, що його дружина не незаймана. Попри слова дівчини про те, що вона насправді була цнотливою, чоловік не повірив і відвіз на обстеження для перевірки "чистоти" у дві різні клініки.
Лікарі підтвердили слова Раджаббі, однак чоловік вважав, що медики помилилися і забажав взяти заміж другу дружину.
Раджаббі Хуршед з чоловіком у день весілля / Фото: Courtesy Photo
Скандал тривав протягом місяця і дівчина була змушена дати письмовий дозвіл Зафару взяти другу дружину і зазначила, що не була незайманою на момент шлюбу. Через деякий час 18-річна дівчина випила дозу оцту і померла.
"Вони чекали, коли ми закінчимо, щоб взяти докази моєї невинності"
Гульнара з Дагестану вийшла заміж у 2003 році. На той час 23-річна дівчина кохала свого чоловіка, однак займатися сексом у першу шлюбну ніч не хотіла. Натомість їй довелося погодитися на це через родичів, які стояли за дверима і чекали закінчення статевого акту.
Мені дали білу хустку, яким я повинна була витертися… Мені нічого не хотілося, було дуже страшно. Було боляче. Крові було багато. Коли все закінчилося, чоловік вийшов і повідомив їм. Всі три тітки і двоюрідні сестри, які ще не спали, зайшли мене привітати. А я плакала, мене морозило... хустку забрали,
– згадує жінка.
Продаж цноти
Наразі є чимало різних історій дефлорації, одні з яких вражають своєю жорстокістю. Водночас у 2020 році збільшується кількість тих дівчат, які намагаються заробити на своїй цнотливості, виставивши її на продаж. Деякі українки також це практикують.
До прикладу, у січні стало відомо про те, що 19-річна Катерина з Харкова збагатилась на 1,2 мільйона євро, продавши на аукціоні свою цноту.