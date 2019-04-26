У хлібі знайшли речовину, що може призвести до діабету

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У хлібі знайшли речовину, що може призвести до діабету
У хлібі знайшли речовину, що може призвести до діабету / unsplash.com

Вчені Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету виявили, що речовина, яку додають у хліб для запобігання цвілі, підвищує ризик діабету і ожиріння.

Експеримент проводився на мишах, пише видання Science Translational Medicine.

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Вчені вводили хімічну сполуку пропіонат. Після цього у гризунів підвищувався рівень гормонів, в тому числі глюкагону і норадреналіну. Клітини печінки гризунів виробляли більше глюкози, і розвивалася гіперглікемія – ознака цукрового діабету.

У другій частині дослідження взяли участь 14 здорових добровольців, які були розділені на дві групи.

Люди в одній з них отримували їжу, що містить один грам пропіоната, а в іншій – їжу з плацебо. Зразки крові збирали перед їжею, протягом 15 хвилин після їжі і кожні 30 хвилин протягом чотири годин.

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Виявилося, що вживання продуктів з пропіонатом також збільшувало вироблення гормонів, що провокують метаболічні порушення.

Наразі на діабет хворіють 400 мільйонів людей у всьому світі. Вчені прогнозують, що до 2040 року показник захворюваності зросте на 40%, попри активні заходи з профілактики цього стану.

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Теги: дослідження Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Діабет Лікування
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