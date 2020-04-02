В Китаї знову зафіксували спалах коронавірусу: 1 600 випадків за добу
В Китаї продовжилася епідемія коронавірусу. За останню добу китайські медики зафіксували 1 600 нових випадків зараження.
Про це повідомив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.
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На жаль, в Китаї за добу зафіксували 1 600 нових випадків зараження. Досі Китаю вдавалося стримати хворобу, але сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1,6 тисячі випадків за добу. З них 7 випадків закінчилися летально,
– заявив Віктор Ляшко.
Раніше Китай повідомив, що їм вдалося зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, у провінції Хубей, звідки коронавірус COVID-19 поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.
Коронавірус в світі
- 11 березня ВООЗ оголосила світову пандемію через коронавірус.
- США вийшли на перше місце за кількістю заражених коронавірусом, обігнавши Італію і Китай. У США зафіксували 216 тисяч випадків COVID-19.
- Після США найвищий показник інфікування коронавірусом в Італії – понад 110 тисяч хворих.
- Іспанія та Німеччина теж мають високі показники захворюваності на коронавірус – 104 тисячі та 77 тисяч хворих відповідно.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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