В Україні 788 медиків захворіли на коронавірус
За останню добу коронавірус COVID-19 підтвердили у 104 медичних працівників в Україні.
Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 16 квітня. Всього захворіло 788 медиків.
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Найбільша кількість хворих медичних працівників зафіксована у Чернівецькій області, де також підтвердили найбільше число заражених людей на COVID-19 – 662 випадки.
За словами Степанова, МОЗ аналізує, в якій лікарні та за яких умов відбулося інфікування медика. Він додав, що забезпеченість працівників індивідуальним захистом (ЗІЗ) лише збільшується.
Зауважимо, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Відомо, що серед летальних випадків є, щонайменше, 7 медиків.
Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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