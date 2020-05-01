В Україні від коронавірусу одужала 93-річна бабуся

В Україні 93-річна жінка змогла побороти коронавірусну хворобу. Пацієнтка з Дніпра мала легкий перебіг COVID-19 без пневмонії та ускладнень. Наразі жінка одужала і почуває себе добре.

Велика перемога, коли від коронавірусу одужують пацієнти поважного віку. 93-річна жінка отримала негативний тест на COVID-19 через три тижні після зараження, пише "Днепр вечерний".

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Діагноз жінці поставили 6 квітня, хвороба протікала в легкій формі, без ускладнень і пневмонії. Пацієнтку лікували амбулаторно під контролем сімейного лікаря.

У підсумку, менш ніж через місяць, результати повторного ПЛР-тестування показали, що 93-річна бабуся повністю одужала від коронавірусної хвороби.

Варто знати! Перебіг захворювання залежить від імунітету людини.

Чому старші люди в групі ризику COVID-19

Варто розуміти, що перша категорія – населення віку 65+ та люди з хронічними захворюваннями, не ризикують швидше заразитися коронавірусом.

Літні люди входять до групи ризику через складний перебіг COVID-19, бо саме послаблений імунітет, наявність супутніх захворювань та нездатність організму самостійно побороти інфекцію – становлять смертельну небезпеку у випадку інфікування SARA-CoV-2.



Від чого помирають українці / інфографіка 24 канал

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