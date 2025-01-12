Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС. Кімнату для легального вживання наркотиків назвали Thistle.

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Перша та єдина у Великій Британії кімната для наркоманів

Із 13 грудня центр Thistle почне працювати, після майже 10 років суперечок щодо закону про вживання наркотиків. У ньому люди зможуть легально зробити ін'єкцію героїну чи кокаїну. Усе відбуватиметься під наглядом лікарів.

Відкрили його у східній частині міста Глазго. Саме там є багато людей, які вживають наркотики в громадських місцях. Відкриття спеціальної кімнати допоможе зменшити увагу до вживання заборонених речовин у місті.

Відвідувачів центру не притягуватимуть до відповідальності. Старший прокурор Шотландії оголосив, що це передбачено зміною політики щодо наркотиків.

Уряд Великої Британії заявив, що не заперечує відкриттю такої кімнати в Глазго, але не планує запроваджувати інші такі центри.

За наступні три роки на експлуатацію центру планують витратити майже 8,5 мільйона доларів.

Який вигляд має центр для вживання наркотиків

Thistle створили за моделлю понад 100 подібних об'єктів по всьому світу. У кімнаті є 8 кабінок, до яких люди проходять після реєстрації.

Наркозалежні приходять зі своїми речовинами, але проводять ін'єкцію під наглядом медперсоналу. Лікарі будуть, зокрема, реагувати на можливі випадки передозування.

Керівниця проєкту Лінн Макдональд не робить припущень, скільки людей може звертатися до центру щодня. За її словами, в інших таких кімнатах приймали до 200 людей за добу.

Будуть люди, які, можливо, будуть приходити раз на день, будуть такі, хто приходитиме двічі на день. Можливо, будуть люди, які приходитимуть 10 разів на день - залежно від того, як вони вживають наркотики,

– сказала Лінн Макдональд.

У центрі також є кабінети медичної консультації, реанімаційна та спостережна кімнати, кухня та вітальня. Також люди зможуть відвідати душ і взяти собі вживаний одяг.

У Глазго відкрили першу кімнату для вживання наркотиків / Фото ВВС

Зазначимо! Кімнати для контрольованого вживання наркотиків вперше з'явилися в 1986 році у Швейцарії. Пізніше їх відкрили в Данії, Португалії, Нідерландах, Німеччині та Іспанії, Канаді та Нью-Йорку.

Реакція місцевих жителів

Люди, які проживають в цьому районі, вважають, що відкриття кімнати сприятиме торгівлі наркотичними речовинами. Проти неї виступила й благодійна організація, яка займається боротьбою з залежностями. На думку активістів, це може "спонукати людей завдавати собі шкоди".

Аннмарі Ворд, виконавча директорка благодійної організації Faces and Voices of Recovery UK, ставить під сумнів пріоритети витрат на центр і вважає, що це не допоможе наркозалежним.

Спостерігати, як хтось завдає собі такої сильної та катастрофічної шкоди - це не інноваційно і не прогресивно,

– зазначила активістка.

Вона додає, що хотіла б, щоб кошти були використані на послуги, які могли б повернути людей до життя.

Натомість доктор Сакет Пріядарші сподівається, що центр навпаки може розв'язати проблему публічного вживання інʼєкційних наркотиків у місті та всіх пов'язаних з нею наслідків.

Ми не кажемо, що це якимось чином вплине на національну картину смертності, пов'язаної з наркотиками, або навіть на місто загалом. Ми зосереджуємося на дуже сконцентрованій невеликій частині населення,

– розповів клінічний керівник проєкту.

За впровадження проєкту виступила лорд-адвокат Дороті Бейн. За її словами, відкриття закладу – це можливість службам підтримки співпрацювати з найбільш уразливими групами людей. Продаж наркотиків у районі міста Глазго і надалі можливий, але поліція буде реагувати на ці злочини, як і раніше.

Боротьба з наркозалежністю в Шотландії

У 2021 році уряд Шотландії оголосив про впровадження "національної місії" для боротьби зі смертністю від наркотиків. На проєкт виділили 250 мільйонів фунтів стерлінгів протягом п'яти років. Тоді вдалося розповсюдити препарат для запобігання передозуванням, покращити стандарти лікування залежностей і обіцянок.

Міністр охорони здоров'я Шотландії Ніл Грей підтримав ідею відкриття центру, де люди зможуть контрольовано вживати наркотики.

Йдеться про те, щоб люди могли без стигматизації отримати доступ до послуг і підтримки. Тому що справа не лише в безпечному вживанні, в рамках проєкту доступне також комплексне втручання,

– розповів він.

Нагадаємо, вперше створення такого центру на рівні влади Глазго розглядалося в 2016 році після спалаху ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків. Тоді Міністерство внутрішніх справ Великої Британії не підтримало план, і його втілення відклали.

Коли ще тільки обговорювали можливість відкриття такого центру, йшлося про те, що спеціалісти пропонуватимуть наркозалежним комплексний догляд і лікування в стаціонарі. У такий спосіб влада хотіла зменшити смертність від передозування.