Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС. Комнату для легального употребления наркотиков назвали Thistle.

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Первая и единственная в Великобритании комната для наркоманов

С 13 декабря центр Thistle начнет работать, после почти 10 лет споров относительно закона об употреблении наркотиков. В нем люди смогут легально сделать инъекцию героина или кокаина. Все будет происходить под наблюдением врачей.

Открыли его в восточной части города Глазго. Именно там есть много людей, которые употребляют наркотики в общественных местах. Открытие специальной комнаты поможет уменьшить внимание к употреблению запрещенных веществ в городе.

Посетителей центра не будут привлекать к ответственности. Старший прокурор Шотландии объявил, что это предусмотрено изменением политики в отношении наркотиков.

Правительство Великобритании заявило, что не возражает открытию такой комнаты в Глазго, но не планирует вводить другие такие центры.

За следующие три года на эксплуатацию центра планируют потратить почти 8,5 миллиона долларов.

Как выглядит центр для употребления наркотиков

Thistle создали по модели более 100 подобных объектов по всему миру. В комнате есть 8 кабинок, в которые люди проходят после регистрации.

Наркозависимые приходят со своими веществами, но проводят инъекцию под наблюдением медперсонала. Врачи будут, в частности, реагировать на возможные случаи передозировки.

Руководитель проекта Линн Макдональд не делает предположений, сколько людей может обращаться в центр ежедневно. По ее словам, в других таких комнатах принимали до 200 человек в сутки.

Будут люди, которые, возможно, будут приходить раз в день, будут такие, кто будет приходить дважды в день. Возможно, будут люди, которые будут приходить 10 раз в день - в зависимости от того, как они употребляют наркотики,

– сказала Линн Макдональд.

В центре также есть кабинеты медицинской консультации, реанимационная и наблюдательная комнаты, кухня и гостиная. Также люди смогут посетить душ и взять себе употребляемую одежду.

В Глазго открыли первую комнату для употребления наркотиков / Фото ВВС

Отметим! Комнаты для контролируемого употребления наркотиков впервые появились в 1986 году в Швейцарии. Позже их открыли в Дании, Португалии, Нидерландах, Германии и Испании, Канаде и Нью-Йорке.

Реакция местных жителей

Люди, проживающие в этом районе, считают, что открытие комнаты будет способствовать торговле наркотическими веществами. Против нее выступила и благотворительная организация, которая занимается борьбой с зависимостями. По мнению активистов, это может "побудить людей наносить себе вред".

Аннмари Уорд, исполнительный директор благотворительной организации Faces and Voices of Recovery UK, ставит под сомнение приоритеты расходов на центр и считает, что это не поможет наркозависимым.

Наблюдать, как кто-то наносит себе такой сильный и катастрофический вред - это не инновационно и не прогрессивно,

– отметила активистка.

Она добавляет, что хотела бы, чтобы средства были использованы на услуги, которые могли бы вернуть людей к жизни.

Зато доктор Сакет Приядарши надеется, что центр наоборот может решить проблему публичного употребления инъекционных наркотиков в городе и всех связанных с ней последствий.

Мы не говорим, что это каким-то образом повлияет на национальную картину смертности, связанной с наркотиками, или даже на город в целом. Мы сосредотачиваемся на очень сконцентрированной небольшой части населения,

– рассказал клинический руководитель проекта.

За внедрение проекта выступила лорд-адвокат Дороти Бейн. По ее словам, открытие заведения – это возможность службам поддержки сотрудничать с наиболее уязвимыми группами людей. Продажа наркотиков в районе города Глазго и в дальнейшем возможна, но полиция будет реагировать на эти преступления, как и раньше.

Борьба с наркозависимостью в Шотландии

В 2021 году правительство Шотландии объявило о внедрении "национальной миссии" для борьбы со смертностью от наркотиков. На проект выделили 250 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет. Тогда удалось распространить препарат для предотвращения передозировки, улучшить стандарты лечения зависимостей и обещаний.

Министр здравоохранения Шотландии Нил Грей поддержал идею открытия центра, где люди смогут контролируемо употреблять наркотики.

Речь идет о том, чтобы люди могли без стигматизации получить доступ к услугам и поддержке. Потому что дело не только в безопасном употреблении, в рамках проекта доступно также комплексное вмешательство,

– рассказал он.

Напомним, впервые создание такого центра на уровне власти Глазго рассматривалось в 2016 году после вспышки ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. Тогда Министерство внутренних дел Великобритании не поддержало план, и его воплощение отложили.

Когда еще только обсуждали возможность открытия такого центра, речь шла о том, что специалисты будут предлагать наркозависимым комплексный уход и лечение в стационаре. Таким образом власти хотели уменьшить смертность от передозировки.