В Україні від коронавірусу одужали 8 пацієнтів — усі з Чернівецької області
У Чернівецький області одужали від коронавірусної інфекції 7 нових пацієнтів.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали.
У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом:
- Дніпропетровська область — 2;
- Донецька область — 1;
- Житомирська область — 2 (1 летальний);
- Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);
- м. Київ — 9;
- Київська область — 4;
- Львівська область — 1;
- Тернопільська область — 1;
- Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).
Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Новина доповнюється...
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі