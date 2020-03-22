24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Україні від коронавірусу одужали 8 пацієнтів — усі з Чернівецької області

- Читать новость на русском

У Чернівецький області одужали від коронавірусної інфекції 7 нових пацієнтів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали.

У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом:

  • Дніпропетровська область — 2;
  • Донецька область — 1;
  • Житомирська область — 2 (1 летальний);
  • Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);
  • м. Київ — 9;
  • Київська область — 4;
  • Львівська область — 1;
  • Тернопільська область — 1;
  • Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними. 


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Новина доповнюється...

Комуналка, ЄСВ, штрафи: як змінили виплати на час карантину
сьогодні
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Чернівецька область Новини Чернівців Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
20 березня 17:56 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
20 березня 14:56 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
19 березня 19:53 Плаквеніл проти коронавірусу: Трамп заявив про ефективність препарату
Анастасія Кушпіт
18 березня 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
18 березня 17:27 Фавіпіравір проти коронавірусу: чому виникають сумніви в ефективності препарату
Анастасія Кушпіт
Новини
Більше новин
Залиште відгук