В Україні від коронавірусу одужали 8 пацієнтів — усі з Чернівецької області

У Чернівецький області одужали від коронавірусної інфекції 7 нових пацієнтів.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Станом на ранок 22 березня в Україні зафіксовано 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, зокрема 3 летальні, а 8 людей одужали.

У яких областях України зафіксовані випадки зараження коронавірусом:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 2 (1 летальний);

м. Київ — 9;

Київська область — 4;

Львівська область — 1;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний, 8 одужали).

Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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