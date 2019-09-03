В Україні заборонили шість препаратів одного виробника

501 Читать новость на русском
В Україні заборонили шість препаратів одного виробника
В Україні заборонили шість препаратів одного виробника / epoxyfloorcoating.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу чотири препарати "Фармацевтична компанія "ФарКоС".

Рішення про заборону ухвалив голова відомства Роман Ісаєнко у вівторок, 2 вересня.

Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

Десять препаратів "ФарКоС" заборонили через розпорядження Держлікслужби. Останнє полягає в усуненні всіх лікарських засобів, які порушують постанову Кабміну "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

Під заборону потрапили такі препарати

1. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону.

2. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону.

3. "Ноотрофен", таблетки по 250 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у коробці з картону.

4. "Гентаксан", порошок для нашкірного застосування по 2 г, 5 г та 8 г у флаконах або флаконах-крапельницях №1.

5. "Ергос", таблетки по 50 мг in bulk: 5000 таблеток у пляшках.

6. "Ергос" таблетки по 50 мг по 1 або 2, 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 4 таблетки в блістері; по 2 блістери в коробці.

Заборона препаратів компанії
Заборона препаратів компанії "ФарКоС"

Заборона препаратів компанії
Заборона препаратів компанії "ФарКоС"

Держлікслужба заборонила всі серії вищеперерахованих ліків, які були вироблені до 22.08.2019.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Які авто можна придбати в Україні до 300 тисяч гривень: інфографіка
сьогодні
5397
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм
2 вересня 20:00 Що робити, якщо в дитини діагностували аутизм
Олександр Бевза 508
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
1 вересня 09:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 11876
Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
27 серпня 07:49 Варикоз: симптоми, профілактика і лікування
4303
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
24 серпня 08:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
12188
Правець: симптоми та причини важкої хвороби
19 серпня 18:40 Правець: симптоми та причини важкої хвороби
28830
Новини
Більше новин
Залиште відгук