В Україні заборонили шість препаратів одного виробника

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила одразу чотири препарати "Фармацевтична компанія "ФарКоС".

Рішення про заборону ухвалив голова відомства Роман Ісаєнко у вівторок, 2 вересня.

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Десять препаратів "ФарКоС" заборонили через розпорядження Держлікслужби. Останнє полягає в усуненні всіх лікарських засобів, які порушують постанову Кабміну "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)".

Під заборону потрапили такі препарати

1. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону.

2. "Кокарбоксилаза-форте", таблетки по 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону.

3. "Ноотрофен", таблетки по 250 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у коробці з картону.

4. "Гентаксан", порошок для нашкірного застосування по 2 г, 5 г та 8 г у флаконах або флаконах-крапельницях №1.

5. "Ергос", таблетки по 50 мг in bulk: 5000 таблеток у пляшках.

6. "Ергос" таблетки по 50 мг по 1 або 2, 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 4 таблетки в блістері; по 2 блістери в коробці.



Заборона препаратів компанії "ФарКоС"



Заборона препаратів компанії "ФарКоС"

Держлікслужба заборонила всі серії вищеперерахованих ліків, які були вироблені до 22.08.2019.

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