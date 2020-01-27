24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу – уточнено

6643 Читать новость на русском
Коронавірус в Україні / Getty Images

В Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Втім як з'ясувалось згодом, цей не китайський вірус 2019-nCoV.

В Києві підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, пише Київський міський лабораторний центр МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Аналіз на наявність коронавірусу в одного пацієнта підтвердив "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Лабораторний центр повідомив, що в період останнього епідсезону закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання, доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип.

Згідно з результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів:

  • грип А (H1N1) – 3;
  • грип А нетипований – 1;
  • грип В – 3;
  • аденовірус – 2;
  • бокавірус – 1;
  • короновірус – 1;
  • риновірус – 1;

Епіднагляд за грипом та ГРІ продовжується.


У Київському міському лабораторному центрі МОЗ України підтвердили, що це не китайський коронавірус 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео
сьогодні
11352
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 7975
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2098
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3510
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2603
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2076
Новини
Більше новин
Залиште відгук