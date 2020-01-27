В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу – уточнено

В Києві підтвердили випадок зараження коронавірусом. Втім як з'ясувалось згодом, цей не китайський вірус 2019-nCoV.

В Києві підтвердили перший випадок зараження коронавірусом, пише Київський міський лабораторний центр МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.

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Аналіз на наявність коронавірусу в одного пацієнта підтвердив "Київський міський лабораторний центр МОЗ України".

Лабораторний центр повідомив, що в період останнього епідсезону закладами охорони здоров'я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання, доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "КМЛЦ МОЗ України" 73 зразки для дослідження на грип.

Згідно з результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів:

грип А (H1N1) – 3;

грип А нетипований – 1;

грип В – 3;

аденовірус – 2;

бокавірус – 1;

короновірус – 1;

– 1; риновірус – 1;

Епіднагляд за грипом та ГРІ продовжується.



У Київському міському лабораторному центрі МОЗ України підтвердили, що це не китайський коронавірус

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