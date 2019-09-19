Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

Сезон грипу-2019 наближається. Про те, які вакцини допоможуть вберегтись від хвороби, кому вони протипоказані та скільки щеплень потрібно робити, з’ясували журналісти Здоров'я 24.

Це – гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти грипом може будь-хто і у будь-якому віці.

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Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших симптомів звертайтеся до лікаря.

Якими є симптоми грипу?

Помітними:

висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

лихоманка;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

загальна слабкість;

втрата апетиту, можливо, нудота;

кашель, що може тривати більше двох тижнів.

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Найкращий спосіб – щорічне вакцинування від грипу. Вакцинація знижує ризик захворіти на грип і попереджає виникнення важких ускладнень хвороби.

Вакцинація повинна проводитися до початку активності грипу. Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань рекомендує вакцинуватися до кінця жовтня. Але якщо вакцина введена в грудні або пізніше, навіть якщо активність грипу вже почалася, це може бути корисно.

Кому варто почати вакцинацію раніше?

Дітям, яким необхідні 2 дози грипозної вакцини. Першу дозу потрібно ввести якомога скоріше (у жовтні), тому що потрібна друга доза (через ≥4 тижні). А знаючи непередбачуваність дитячого організму, несподівані хвороби, краще мати час в запасі після.

Для тих, кому потрібно тільки одна доза, рання вакцинація (тобто в липні і серпні) може бути пов'язана з субоптимальним імунітетом до кінця сезону грипу, особливо серед літніх людей.



Вакцинуватись від грипу потрібно в кінці осені

Американський Центр з контролю і профілактиці захворювань повідомляє про дослідження, в яких встановлено зниження в ефективності вакцини протягом одного сезону грипу, зі збільшенням часу після вакцинації.

Чому не варто вакцинуватися від грипу "дуже заздалегідь" (влітку, наприклад)?

Вакцини просто може не бути в організаціях охорони здоров'я, зазвичай вона з'являється в вересні-жовтні.

Останнім часом підйом і пік захворюваності на грип починається не раніше січня, а іноді настає і в березні.

Імунітет після щеплення виробляється досить швидко (до 2 тижнів), але з часом починає згасати.

Чому не варто вакцинуватися від грипу в пік захворюваності (в середині зими, наприклад)?

Вакцини вже може не бути в організаціях охорони здоров'я. Зазвичай кампанія вакцинації закінчується на початку грудня. Протягом грудня ще можна знайти десь платну дозу, але пізніше – малоймовірно.

Цього року українцям будуть доступні дві вакцини проти грипу: "Джісі Флю" (Південна Корея) та "Ваксігрип Тетра" (Франція). Обидві якісні та безпечні.

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У чому між ними різниця 24 каналу пояснив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Шупика Федір Лапій.

За його словами, обидві вакцини – це так звані спліт-вакцини, що означає розщеплений вірус. Чим вони відрізняються? Перша вакцина захищає від трьох вірусів грипу, так звана тривалентна вакцина. Вона південнокорейська. Друга – вперше з’явилась цього року в Україні, але такі вакцини раніше використовувались і в США, і у Франції, у багатьох інших країнах світу, це не є якась нова вакцина. Вона захищає від чотирьох вірусів грипу, тобто є квадривалентною.

Перша вакцина, яка захищає від трьох вірусів грипу, в Україні зареєстрована для дітей, починаючи з 6 місяців життя. Друга вакцина, від чотирьох вірусів, – з трьох років життя. Але. Ця вакцина в Євросоюзі Європейським агентством з лікарських засобів зареєстрована від 6 місяців і, наскільки я знаю, ці зміни в інструкції будуть у нас в Україні в 2019 році. Це питання процедурні, бо Україна автоматично не приймає інструкції затверджені або перезатверджені Європейським агентством з лікарських засобів, є процедура подачі заявки щодо внесення змін в інструкції, тому є така відмінність,

– пояснив Лапій.

Як наголосив імунолог, у цьому питанні лікар повинен керуватись вказівками, які наведені в інструкції наведених. "Виробник проводить дослідження щодо своєї вакцини, як відповідають на вакцинацію діти та дорослі у різні вікові періоди, і надає рекомендації щодо того, вводити одну дозу чи дві дози. В даному випадку, коли мова йде про вакцину проти грипу, діяти потрібно відповідно до вказівок, наведених в інструкціях", – зазначив він.

Вакцинація не проводиться при гострій хворобі, застуді, яка перебігає із температурою тіла вищою за 38-38,5 градусів . "Якщо ми говоримо про застуду без температури, то оцінюється тяжкість перебігу хвороби. Середній або тяжкий перебіг є протипоказанням. Якщо ми говоримо по легкий перебіг простуди, незначну нежить без високої температури – то вакцинація може бути проведена", – наголосив Лапій.

. "Якщо ми говоримо про застуду без температури, то оцінюється тяжкість перебігу хвороби. Середній або тяжкий перебіг є протипоказанням. Якщо ми говоримо по легкий перебіг простуди, незначну нежить без високої температури – то вакцинація може бути проведена", – наголосив Лапій. Вакцинація не проводиться, якщо є підстави вважати, що не буде сформована імунна відповідь . Наприклад, якщо пацієнт приймає імуносупресивну терапію, яка пригнічує імунну відповідь. Або якщо людина має важкий імунодефіцит – вакцина безпечна, але у цьому разі на неї не буде сформовано імунної відповіді.

. Наприклад, якщо пацієнт приймає імуносупресивну терапію, яка пригнічує імунну відповідь. Або якщо людина має важкий імунодефіцит – вакцина безпечна, але у цьому разі на неї не буде сформовано імунної відповіді. Вакцинація не проводиться, якщо у пацієнта є важка алергічна реакція на вакцину. "Підкреслюю, що саме тяжка алергічна реакція до вакцини, якщо вона раніше застосовувалась, або до компонентів вакцини є протипоказанням"¸ – наголосив Лапій.

Вакцина проти грипу може бути введена з будь-якою іншою вакциною як в один день, так і з будь-яким інтервалом.

1. Звернутися до лікаря (чи то сімейного, чи то терапевта, чи то педіатра). Лікар огляне вас, визначить, чи немає протипоказань, а також надасть поради щодо транспортування вакцини, адже вона вимагає збереження холодового ланцюга.

2. Придбайте вакцину в аптеці вашого міста чи безпосередньо у клініці.

Вакцина, як і антибіотики, належить до рецептурних препаратів, вони повинні відпускатися за рецептом. Провожу паралель з антибіотиками, тому що вони (вакцини – "24"), на жаль, так само, як і антибіотики, продаються без рецептів. Крім того, що потрібно мати рецепт, потрібно ще мати домовленість із лікарем, щодо огляду, консультування і проведення вакцинації,

– наголосив Лапій.

Від моменту, як ви купили вакцину, до моменту її введення має пройти не більше двох годин. Інакше вакцина може втратити свої захисні властивості. Тому у МОЗ, наприклад, наполегливо радять зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини.

Важливо також дотримуватись умов зберігання і транспортування вакцини. Важливо не порушити холодового ланцюга. Інакше вакцина може втратити свої якості. Із цим допоможе впоратись спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під заставу в аптеці. Також деякі аптеки надають послугу безкоштовної доставки вакцини.

3. Отримайте щеплення. Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього. Також можна звернутись до приватних медичних закладів.

За словами Лапія, у процесі щеплення можливі "підводні камені". "Якщо ви придбали вакцину в аптеці, не порадившись із лікарем, то лікар може сказати, що він вам її не призначав, і відмовитись вводити. Буває, що медичні працівники відмовляються, аби пацієнт приходив зі своєю вакциною, навіть якщо вона придбана за рецептом, навіть якщо були дотримані умови зберігання і транспортування вакцин і вакцина має всі необхідні документи, передбачені в Україні. Тоді варто змінити медичний заклад. У приватних медичних центрах з "підводних каменів" може вилізти таке: за ваші гроші вас попросять зробити велику кількість додаткових аналізів. Це не потрібно робити, але запропонувати можуть", – пояснив імунолог.

Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

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