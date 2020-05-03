Великих спалахів COVID-19 в Україні нема, але розслаблятись не варто, – Степанов

Завдяки карантину в Україні немає великих спалахів коронавірусу. Проте, наголосив очільник МОЗ Максим Степанов, небезпека досі висока, адже ВООЗ продовжила режим глобальної надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією.

У МОЗ впевнені, якщо надалі дотримуватись рекомендацій, то можна буде говорити про подолання епідемії в Україні. Наразі зростання захворюваності стабільне – від 400 до 600 випадків за добу. Про це Максим Степанов повідомив на брифінгу, інформує 24 канал.

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Ми вважаємо, що наші карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому, що у нас не існує таких спалахів, які б відобразилися на здатності системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу,

– наголосив міністр.

Незважаючи на позитивну динаміку, Степанов зазначає, що продовження глобального режиму надзвичайної ситуації ВООЗ свідчить про те, що небезпека від COVID-19 – дуже висока.

Якщо ми подивимося на це рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, то вона дає дуже чіткий сигнал: небезпека – на дуже високому рівні, і тому ми не маємо права розслаблятися і казати, що вже все позаду,

– повідомив Степанов.

Навіть за умов послаблення карантину з 12 травня, українцям доведеться дотримуватись чітких алгоритмів поведінки – маскового режиму, правил гігієни, соціальної дистанції.

Важливо! Всесвітня організація охорони здоров'я 2 травня вирішила продовжити дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наступне засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації скличуть впродовж 90 днів.

Станом на 3 травня в Україні підтвердили 11 913 випадків інфікування COVID-19. Так, за останню добу кількість хворих зросла на 502. Загальна кількість смертей, спричинених коронавірусною інфекцією, – 288. 1 547 пацієнтам вдалося одужати.



За яких умов Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу