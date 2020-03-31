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Від завтра українським лікарям збільшать зарплату, – Шмигаль

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Українські медики / УНІАН

З 1 квітня Уряд збільшить зарплату українським медикам. Втім на скільки зросте оплата праці лікарів – поки невідомо.

Про підвищення оплати праці медиків заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться у повідомленні пресслужби президента України.

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Керівництво держави в ході наради обговорили питання захищеності медичних працівників від інфікування коронавірусом, а також надання ним гарантій праці та відповідної оплати праці.

Нам ніколи чекати, медики вже працюють на передовій, і оплата їхньої праці має бути відповідною вже зараз, а не через тиждень чи через місяць,
– зазначив Зеленський.

Відтак, Шмигаль заявив, що підвищення оплати праці медиків, як і індексація пенсій, розпочнеться з квітня.

Про які конкретно суми йдеться, голова уряду не уточнив.

Робота українських лікарів в умовах епідемії

В Україні до 24 квітня діє карантин, в умовах якого більшість населення, за винятком, зокрема, медиків закликають залишатися вдома. Самі ж медики запустили флешмоб: "ми залишаємось тут для вас – будь ласка, залишайтеся вдома для нас".

В українській владі вже пообіцяли тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати, а через проблеми з громадським транспортом у Львові й Києві медиків безкоштовно возитиме таксі.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Денис Шмигаль Зарплата Медицина Лікарня Новини Здоров'я Лікування
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