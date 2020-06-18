Як пандемія коронавірусу вплинула на якість сну людей
Вчені Базельського університету проаналізували, як змінився сон людей за час ізоляції. Виявилося, що спати ми почали більше, але якість сну погіршилась.
У дослідженні взяли участь 435 дорослих людей зі Швейцарії, Австрії та Німеччини, пише sciencealert.
Також на тему: Брак сну негативно впливає на репродуктивну систему
75% опитаних під час карантину почали спати на 50 хвилин більше ніж зазвичай, але при цьому зазнали труднощів із засипанням. Крім того, багатьох почали мучити занадто яскраві й неприємні сни, яких раніше не було.
Під час самоізоляції в людей погіршилась якість сну / Фото unsplash
Чому пандемія вплинула на сон
Фахівці припускають, що вся справа в способі життя, до якого звикли сучасні люди. Суспільство заохочує нас завжди бути активними і постійно кудись рухатися, але через пандемію соціальне життя у світі практично зупинилася.
Через таку різку зупинки у багатьох змістилися цикли відпочинку і роботи. Це наклалося на страх заразитися коронавірусом і бажанням підтримувати більш-менш звичний ритм життя, але вже в онлайні.