Багато людей, які приходять до лікаря, не знають з чого почати й витрачають дорогоцінний час прийому.

Якщо ви виконаєте ці нехитрі приготування прийом пройде максимально продуктивно, розповіла невролог Ольга Маєвська.

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1. Сформулюйте (можна записати або зняти на відео, в деяких випадках) свої скарги (що турбує, коли почалося, чим спровоковане, через що полегшується і т.д) аж до дрібниць.

2. Якщо раніше було щось подібне і ви проходили обстеження, то візьміть їхні результати з собою (за останні 3-5 років, карта з дитячої поліклініки не потрібна).

3. Згадайте всі ліки, які ви приймаєте і запишіть їх на листочок (це полегшить ситуацію при виборі необхідного лікування).



До прийому лікаря потрібно підготуватися / Фото unsplash

4. Чи є у вас алергія на лікарські препарати, напишіть їх на листку, щоб в найвідповідальніший момент не забути.

5. Не починайте діалог з лікарем з фрази: "Знову хондроз загострився" або "У мене ВСД", залиште постановку діагнозу професіоналу.

6. Продумайте заздалегідь всі питання, на які ви хочете отримати відповідь.

7. Не проходьте дослідження до консультації з лікарем, найімовірніше, ви викинете гроші на вітер і пам'ятайте, що "скупий платить двічі".