Контактна передача вірусу, який є збудником коронавірусу, досить висока. Нові дані вчених свідчать про те, що вірус здатний залишатися активним впродовж 10 днів.

Досі вчені говорили, що переважна більшість випадків інфікування SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, відбувається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті кашлю, чхання, розмов або дихання інфікованих.

Тепер вчені з Великобританії провели дослідження, яке свідчить про те, що контактна передача вірусу теж висока, пише medikforum з посиланням на Journal of Hospital Infection.

Читайте також Скільки часу та на яких поверхнях зберігається коронавірус Covid-19: інфографіка

Як вчені встановили передачу вірусу через поверхні

Дослідники встановили зв'язок шляхом експерименту. Якщо частинки коронавірусу були на лікарняній каталці, то впродовж 10 годин вірус вже виявляли на половині всіх поверхонь лікарні.

Вірус зберігався там впродовж 5 днів.

Дослідники застосували штучний фрагмент ДНК вірусу, який інфікує рослини і не є небезпечним для людей, але є ідентичним SARS-CoV-2.

Ці частинки додали в 1 мм води щоб зберегти концентрацію, яка наявна в респіраторних зразках пацієнтів з SARS-CoV-2.

Далі дослідники помістили воду з ДНК вірусу на каталки в ізольованій кімнаті лікарні. Це приміщення для пацієнтів з високим ступенем ризику зараження. Потім впродовж наступних 5 днів учені брали аналізи з поверхонь по всій лікарні.

Результати експерименту

З'ясувалося, що всього через 10 годин після нанесення зразків вірусу на каталку, він поширився на 41% поверхонь у лікарні, його виявили на інших каталках, дверних ручках і підлокітниках в кімнатах очікування.

Через три дні кількість заражених поверхонь зросла до 59% і лише на п'ятий день зменшилася до 41%.

Дослідження доводить, що контактна передача вірусу таки є, тому поверхні становлять високі ризики. Вчені в черговий раз наголосили на важливості дезінфекції всіх поверхонь і ретельного миття рук.