Собаки можуть стати чудовими помічниками для людей, які страждають на деменцію. Історія 85-річного британця Кена Вілла і лабрадора Каспи це підтверджує.

9-річний лабрадор Каспа – це одна з десяти собак у Великобританії, яка навчена надавати практичну та емоційну підтримку людям з хворобою Альцгеймера та іншими формами нейродегенеративного стану. Про це пише видання Daily Mail.

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Каспа став найкращим другом 85-річного британця з деменцією. Собака втішає чоловіка, коли йому стає сумно, і відволікає, якщо він сердиться.

Які обов'язки собаки-помічника

Собака може приносити мішечок, який захищений від укусів, з ліками у встановлені терміни та допомагає обережно людині роздягнутися, використовуючи рот.

Що цікаво, собака-супутник спонукає чоловіка до фізичних вправ, розгортаючи килимок для вправ, і виводить на щоденні прогулянки. Найголовніша мета навчених собак – повернути сміх і радість у життя людей.

Також до обов'язків Каспи належить принести пляшку води до Кена, коли він недобре себе почуває і лежить в ліжку, дістати взуття та забирати газету від дверцят.

Каспа – мій найкращий друг. Я б без нього загубився,

– зізнається 85-річний Кен.

Як навчають собак. Переважно для допомоги людям обирають лабрадорів та золостих ретриверів. Дресирування проходять щонайменше два роки. Тварина повинна жити з хворою людиною або, як правило, з подружжям.

Що навчена робити собака, якщо господарю стало погано

Якщо собака відчує, що з Кеном щось не так, він піде до дружини чоловіка і підскочить, щоб попередити її.



Кен Вілл з дружиною і лабрадором Каспою / Фото: Graeme Hunter Picture / Daily Mail

Що відомо про хворих на деменцію

Другий за поширеністю тип деменції після хвороби Альцгеймера, судинна деменція вражає приблизно 150 000 людей у ​​Британії. Такі симптоми, як труднощі в плануванні та концентрації уваги, розвиваються після зменшення припливу крові до мозку (через інсульт, високий кров’яний тиск або старіння) і призводять до загибелі клітин мозку.

Ті, хто мають судинну деменцію, також можуть почати страждати від апатії, депресії чи тривоги, а також стають більш емоційними та загалом схильними до перепадів настрою.

Дружина Кена згадала, що після діагностування хвороби чоловік "замкнувся у своїй спальні на кілька місяців".

Так, Кен стає все менше рухливим, більше забувати, а також емоційним і плаксивим. Видання пише, що прихід у будинок Каспи кардинально змінив життя хворого.

"Якщо Кен сумує, Каспа приносить йому іграшку і підштовхуватиме Кену, поки він не гратиме з ним… Або якщо Кен сидить на стільці і почи нає плакати, Каспа покладе голову в коліни, і Кен почне обіймати його", – додала дружина британця.

Що відомо про проєкт "Собаки деменції"

Проєкт працює з 2012 року. Наразі результати свідчать про чимало переваг. До них належить поліпшення емоційного самопочуття хворих та підвищення якості життя і впевненості у людей з деменцією.