Як алкоголь впливає на секс

Рідко коли любовне побачення обходиться без алкоголю. Після вживання людина стає веселою, невимушеною. Іноді вона хоче набагато більше, ніж може собі дозволити. Під дією алкоголю не так соромно за свої бажання. Та чи насправді все так добре?

Алкоголь може як допомогти розслабитися, так і все зіпсувати, до того ж він по-різному впливає на чоловіка та жінку, – зазначає сексолог Ольга Власенко.

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Як алкоголь впливає на чоловіків

• Трохи алкоголю може допомогти продовжити секс.

• Однак є ймовірність, що задоволення від оргазму чоловік не отримає. Жінка втомиться, чоловік втомиться і оргазму ніхто не отримає.

• П'яний чоловік невибагливий, йому стає якось зовсім не важливо як виглядає голова жінки і яким вмістом ця голова наповнена. Більше в пріоритеті груди, сідниці, ноги та інші частини тіла. Під впливом алкоголю чоловік може згрішити з неповнолітньою або навпаки, про що звичайно ж буде шкодувати вранці.

• Реакція чоловіка є здебільшого загальмованою. Тому зростають шанси на незаплановану вагітність.

• Алкоголь впливає на те, що секс зазвичай є незахищеним, тому існує безліч негативних наслідків, окрім вагітності.

Як алкоголь впливає на жінок

• Алкоголь розслабить жінку, вона стане веселою, з нею буде приємно спілкуватися. Як чудово!

• Далі лібідо візьме гору над соромом і як наслідок ви будете здаватися собі набагато сексуальніше, підсвідомо залучаючи самців. Інстинкти почнуть шукати задоволення і ви станете доступнішою.

• Потім алкоголь розмиє критерії вибору партнера і з кожним чоловіком ви будете себе відчувати сексуальною богинею.

• Звичайно ж вас легко буде вмовити на незахищений секс з низкою наслідків.

• Відчуття задоволення жінка практично не отримає. Тому у таких ситуаціях про оргазм можна забути.

Скільки ж треба випити, щоб зняти напругу перед сексуальною близькістю? І чи треба пити взагалі?

Якщо побачення не обходиться без алкоголю, то це або ваша невпевненість у собі, над якою потрібно працювати, або невідповідна людина, або просто вам пора в клуб анонімних алкоголіків.

Існує тонка межа між станом розслабленості та станом сп’яніння, на якій буде дуже важко збалансувати.

Якщо ви все-таки потребуєте алкоголь для розслаблення і без цього ніяк, то строго дотримуйтеся певної міри.

Допустимі дози алкоголю

Вино 150 мл;

Коньяк / Горілка 50-100 мл;

Пиво (4,5 <6% об.) – 1 літр;

Джин-Тонік (9% об.) – 0,5 літра.

Сексолог зазначила, що від доброго алкоголю не буває оргазму, але від оргазму може сп’яніти.

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