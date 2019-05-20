Як допомогти собі при нападі тривоги: поради психотерапевта

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Що робити при нападі тривоги
Що робити при нападі тривоги / pixabay.com

Тривога – це постійна боротьба з негативними думками, занепокоєнням і страхом «невідомого».

Коли тривога захоплює людину, вона порушує його життя, вдирається у його інтереси та порушує сон – це говоримо про тривожний розлад, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов. 

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Діагноз тривожного розладу встановлюється кожному двадцятому пацієнту, а кожен десятий страждає поєднанням тривоги та депресії.

Тривогу потрібно не тільки правильно лікувати, але і правильно розпізнати. Неправильний діагноз – неправильне лікування, а під ним часто криється нерозпізнані патологічна тривога.

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Як допомогти собі при тривожному розладі

Діліться з іншими своєю проблемою. Якщо ви відчуваєте, що ваші побоювання і тривога вийшли за межі норми, то обговоріть це з лікарем, членом сім'ї або іншим, щоб ви не залишалися з вашою проблемою віч-на-віч.

Фізична активність. Регулярна фізична активність покращує настрій і сон, додає енергії, і вже доведено, що при легких депресіях фізичні вправи по ефективності близькі до антидепресантів.

Добре харчуйтеся. Слід подбати про збалансоване і здорове харчування, з великою кількістю різних овочів і фруктів .. Використання продуктів з високим вмістом жиру або великою кількістю вуглеводів впливає на рівень цукру в крові, що може викликати почуття втоми.

Прогулянки зменшать силу тривоги
Прогулянки зменшать силу тривоги

Гуляйте. Дослідження показали, що вихід на свіже повітря позитивно впливає на психічне здоров'я, підвищує самооцінку людини, покращує фізичне здоров'я і знижує соціальну ізоляцію.

Пам'ятайте про сон. Недосипання впливає на самопочуття людини і якість життя. Телевізор і смартфони стимулюють мозок, ускладнюючи  засинання. Але можна використовувати релаксуючу музику.

Пошукайте допомогу в інтернеті. Розмова з людьми, які мають аналогічні проблеми та обговорення з ними власних скарг допомагає в одужанні.

Плакати можна. Викид емоцій назовні може допомогти прийняти свої тривожні думки.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія Поради
Джерело: Здоров'я 24
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