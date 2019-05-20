Як допомогти собі при нападі тривоги: поради психотерапевта

Тривога – це постійна боротьба з негативними думками, занепокоєнням і страхом «невідомого».

Коли тривога захоплює людину, вона порушує його життя, вдирається у його інтереси та порушує сон – це говоримо про тривожний розлад, розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Діагноз тривожного розладу встановлюється кожному двадцятому пацієнту, а кожен десятий страждає поєднанням тривоги та депресії.

Тривогу потрібно не тільки правильно лікувати, але і правильно розпізнати. Неправильний діагноз – неправильне лікування, а під ним часто криється нерозпізнані патологічна тривога.

Як допомогти собі при тривожному розладі

Діліться з іншими своєю проблемою. Якщо ви відчуваєте, що ваші побоювання і тривога вийшли за межі норми, то обговоріть це з лікарем, членом сім'ї або іншим, щоб ви не залишалися з вашою проблемою віч-на-віч.

Фізична активність. Регулярна фізична активність покращує настрій і сон, додає енергії, і вже доведено, що при легких депресіях фізичні вправи по ефективності близькі до антидепресантів.

Добре харчуйтеся. Слід подбати про збалансоване і здорове харчування, з великою кількістю різних овочів і фруктів .. Використання продуктів з високим вмістом жиру або великою кількістю вуглеводів впливає на рівень цукру в крові, що може викликати почуття втоми.



Прогулянки зменшать силу тривоги

Гуляйте. Дослідження показали, що вихід на свіже повітря позитивно впливає на психічне здоров'я, підвищує самооцінку людини, покращує фізичне здоров'я і знижує соціальну ізоляцію.

Пам'ятайте про сон. Недосипання впливає на самопочуття людини і якість життя. Телевізор і смартфони стимулюють мозок, ускладнюючи засинання. Але можна використовувати релаксуючу музику.

Пошукайте допомогу в інтернеті. Розмова з людьми, які мають аналогічні проблеми та обговорення з ними власних скарг допомагає в одужанні.

Плакати можна. Викид емоцій назовні може допомогти прийняти свої тривожні думки.

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