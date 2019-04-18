Як можна знизити тягу до алкоголю

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Як зменшити тягу до алкоголю
Як зменшити тягу до алкоголю / unsplash.com

Блокування дії алкоголю на мозок і придушення тяги до нього може досягнути шляхом введення в організм окситоцину – "гормону кохання".

Міжнародна група вчених з'ясували, що за допомогою окситоцину можна контролювати бажання випити. У дії "гормону кохання" вони переконалися, експериментуючи з щурами, пише журнал PLOS Biology.

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Автори проекту залучили дві групи щурів: одна з дитинства була прищеплена тяга до алкоголю, тоді як інша росла в нормальних умовах. Тварин з першої групи помістили в середовище, де алкоголь був доступний, варто було лише натиснути лапкою на спеціальний важіль.

Зрозумівши, як діє принцип, гризуни все частіше натискали на важіль, щоб роздобути нову дозу спиртного – їх алкоголізм прогресував.

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Після цього в організм тварин вводилися малі і великі дози окситоцину, через ніс за допомогою спрею. Експеримент показав, що навіть відносно невелика кількість "гормону кохання" допомагала придушити тягу до алкоголю.

Зрештою, вчені домоглися того, що пацюки-алкоголіки перестали відчувати потребу в алкоголі – вони стали поводили себе так само, як тварини з непитущої групи.

Висновки: окситоцин впливає на центри мозку, які відповідальні за формування залежності.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Алкоголь
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