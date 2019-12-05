З сайту МОЗ зникли усі згадки про Супрун та її заступників

Супрун вважає, що керівництво МОЗ дало такий наказ через критикуючий пост Уляни Супрун у бік міністерства.

З сайту Міністерства охорони здоров'я України зникли всі згадки про Уляну Супрун, Павла Ковтонюка, Олександра Лінчевського, Ольги Стефанишиної та Романа Ілика, повідомляє Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Уляна Супрун “Це сталося за кілька годин після того, як на моїй сторінці вийшов допис з аргументованою критикою дій та бездіяльності команди Міністерства охорони здоров'я та політики #УрядТехнокартів у сфері охорони здоров'я. Це дійсно дуже зріла реакція дорослих людей, які взяли на себе зобов'язання розвивати та змінювати країну”.

Супрун вважає, що політичне керівництво намагається не лише зупинити трансформацію системи охорони здоров'я, а й стерти згадки про клопітку роботу людей довжиною у 3 роки. Вона зазначила, що трансформацію медицину не зупинити у кілька кліків.



Скріншоти, якими поділилася Уляна Супрун

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