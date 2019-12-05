З сайту МОЗ зникли усі згадки про Супрун та її заступників
Супрун вважає, що керівництво МОЗ дало такий наказ через критикуючий пост Уляни Супрун у бік міністерства.
З сайту Міністерства охорони здоров'я України зникли всі згадки про Уляну Супрун, Павла Ковтонюка, Олександра Лінчевського, Ольги Стефанишиної та Романа Ілика, повідомляє Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
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Супрун вважає, що політичне керівництво намагається не лише зупинити трансформацію системи охорони здоров'я, а й стерти згадки про клопітку роботу людей довжиною у 3 роки. Вона зазначила, що трансформацію медицину не зупинити у кілька кліків.
Скріншоти, якими поділилася Уляна Супрун
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