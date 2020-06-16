Президент України Володимир Зеленський поставив завдання посилити перемовини про співпрацю у придбанні вакцини проти COVID-19, коли її виготовлять.

Це він повідомив під селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, передає пресслужба глави держави.

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Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному,

– заявив Зеленський.

Як справи з виробництвом вакцини

Україна не займається створенням вакцини. Тому її потрібно буле у когось купити, але усі держави будуть першими забезпечувати своїх громадян.

Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди вже підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 мільйон доз вакцини від коронавірусної хвороби. Вакцина показала хороші результати клінічних досліджень.

Нині по всьому світу розробляють близько 200 кандидатів на вакцину проти коронавірусу.



10 потенційних препаратів вже випробовують на людях:

США – 4;

Китай – 5;

Велика Британія – 1.

Ще 126 препаратів проходять доклінічні випробування.