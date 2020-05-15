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Знайшли дієту, яка вбиває ракові клітини

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Раціон, який пригнічує ракові клітини
Раціон, який пригнічує ракові клітини / unsplash.com

Вчені вперше з'ясували, як дієта може знищувати клітини раку. Важливо, що лікування спрацювало на специфічну мутацію, яка зазвичай не піддається більшості протиракових методів.

Вчені представили революційний метод протиракового харчування. Вчені застосували найпопулярніші інструменти для боротьби зі старінням — голодування і вітамін C.

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Метод складався з низькокалорійної рослинної дієти, що імітує голодування. Другою складовою лікування була висока доза вітаміну C.

Спочатку вчені перевірили ефект від лікування дієтою, а потім вітаміном С. У цьому випадку спостерігалося зниження кількості ракових клітин і навіть їх загибель.

Крім того, поєднання двох стратегій: голодування і вітаміну С показало кращі результати. Такий раціон вбивав майже всі ракові клітини.

Важливо й те, що метод спрацював на клітинах із мутацією KRAS, яку вважають однією з найскладніших цілей у терапії раку.

Яка причина виникнення раку? Рак нині – одне з найпоширеніших і загадкових захворювань. Одні пов'язують проблему виникнення хвороби з поганою екологією, інші – з повсякденним життям. Однозначної відповіді немає. Є фактори, які збільшують ризики виникнення раку, але забезпечити цілковитий захист від ракових захворювань неможливо. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здорове харчування Новини Здоров'я Онкозахворювання Здоров'я Лікування
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