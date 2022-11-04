Чи будуть росіяни битися за Херсон: в ISW вказали чіткий критерій
Джерело:ISW
Російські війська продовжують виводити окремі підрозділи з північно-західної частини Херсонської області. Тому багатьох цікавить питання, чи будуть загарбники боротися за місто Херсон.
Пропагандисти кажуть, що російські війська можуть піти на лівий берег річки Дніпро. До речі, на Херсонщині досі триває примусова "евакуація".
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Чи будуть росіяни битися за Херсон
Аналітики стверджують, що загарбники продовжують готувати запасні позиції на лівому (східному) березі Дніпра, облаштовуючи оборонні позиції на північний захід від Херсона та перекидаючи туди додаткові мобілізовані сили.
За попередньою інформацією, деякі російські елітні підрозділи – такі як повітряно-десантні війська та морська піхота – продовжують діяти на правому березі Дніпра, і їх повне виведення з півночі Херсонської області було б більш чітким показником того, що загарбники не будуть боротися за місто Херсон або населені пункти на правому березі.
Також раніше джерела обговорювали повідомлення про закриття деяких російських контрольно-пропускних пунктів в околицях Херсона, крадіжку міських пам'ятників та зняття російського прапора з будівлі Херсонської обласної адміністрації як ознаки відходу Росії з міста.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- Наталія Гуменюк розповіла, що на Херсонщині російські окупанти намагаються закріпитися на лівому березі Дніпра. Вони навіть заміновують підступи.
- В окупованому Херсоні 3 листопада прогриміла потужна "бавовна". Ймовірно, загарбники невдало "покурили" на судноремонтному заводі.
- Російські військові на Херсонщині раптово почали знищувати вишки стільникового зв'язку. Це помітили в декількох селах.
- А у Голій Пристані сталася "бавовна". Попередньо, "бавовнятко" завітало до будівлі окупаційної адміністрації.
- Також Херсон прокинувся 3 листопада без російського триколору. З будівлі обласної державної адміністрації зник прапор окупантів.
- Водночас росіяни потроху виводять артилерію та техніку з правого берега Дніпра та переміщають її на лівий. По всьому узбережжю річки на лівому березі, а також повз Каховське водосховище облаштовують фортифікаційні споруди.
- Крім того, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що загарбники стягують нових мобілізованих до Херсона.
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