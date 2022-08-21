Херсон повністю деокупують через "жест доброї волі", – активіст Молчанов
Багато військових експертів схиляються до думки, що вже цього року почнеться масштабний контрнаступ ЗСУ на Півдні, і зокрема до кінця року вдасться звільнити Херсон. І схоже, нам варто чекати там чергового "жесту доброї волі".
Таку думку 24 каналу озвучив херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів: на те, що буде такий "жест" вказують багато ознак.
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"Жест доброї волі" буде ініціативою знизу
"Херсон повністю деокупують через "жест доброї волі", – наголосив Молчанов.
Активіст зазначив, що наказ залишити Херсон може бути навіть не з кремля. "Жест доброї волі" відбудеться через доведення до страху і розпачу низових ланок російської армії. Зокрема, молодшого офіцерського складу, які командують підрозділами, і солдатів.
Дезертирство набуде таких масштабів, що армія знизу буде розвалюватись. А офіцери будуть самостійно тікати, рятуючи свої життя і лишаючи підрозділи. Це і буде такий собі "жест доброї волі", лишень знизу,
– зауважив Молчанов.
Він також додав, за таких умов виникнуть абсолютно сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ. Тоді не треба буде продавлювати оборону і зазнавати великих утрат.
До вуличних боїв не дійде
Молчанов також спрогнозував, що вуличних боїв у Херсоні не буде. І, схоже, це розуміють самі окупанти.
"Біля окупантської комендатури в центрі міста росіяни розташували дерев'яні "їжаки". Зі звичайної сосни, яка росте в лісах Херсонщини. Ці древеняки зовсім не міцні, їх можна ногою перебити", – наголосив активіст.
За його словами, це більше схоже на "показуху" і свідчить про те, що окупанти не будуть обороняти Херсон, як умовний сталінград. Та й ЗСУ не хотіли б проводити тут активні бойові дії.
окупанти в підсумку зголодніють, у них не буде снарядів, патронів і буде "жест доброї волі". Єдині вуличні бої, які можливі – це зачистки. Тобто, вилов тих, хто заховався або умовно не зміг втекти через Дніпро тими матрацами, які вони накрали, бо вже буде холодно,
– підсумував Молчанов.
Молчанов про деокупацію Херсона через "жест доброї волі": дивіться відео
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