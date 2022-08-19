росіяни проводять примусовий перепис населення у Херсоні: як йде підготовка до "референдуму"

19 серпня в одному з районів Херсона росіяни почали проводити примусовий перепис населення. Це вже не перша спроба окупантів так підготуватись до "референдуму".

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він додав, подібні намагання росіяни час від час влаштовують ще з весни.

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Перепис проводять з різною метою

Хлань розказав, що росіяни влаштовують перепис населення, кожен раз прикриваючись різною метою. До того ж вони це роблять не лише в Херсоні, а й в окупованих селах області.

Спочатку казали, що це обов'язково треба зробити за запитом ООН. Потім казали: це для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Згодом примусили міського голову Херсона Ігоря Колихаєва говорити, що перепис потрібен для підготовки до опалювального сезону,

– зазначив депутат.

Він також зауважив, що ці плани окупантів постійно провалювались і не давали результатів. На його думку, не виняток і тепер.

Хлань про примусовий перепис населення у Херсоні: дивіться відео

Навіть у селі не змогли провести перепис

За словами військовослужбовця, своїм майданчиком для експериментів окупанти вважають Генічеський район. Але навіть там у селі Стрілкове, яке є крайньою точкою на Арабатській косі, не змогли провести перепис населення.

"Хоча вони просто змушували людей приходити до сільського клубу, щоб провести перепис тих, хто залишився. Але і там у них це закінчилось нічим", – підкреслив Хлань.

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Він також додав, що росіяни вже не згадують про дату "референдуму" 11 вересня. Усі їхні плани руйнуються через наших патріотичних людей, які саботують намагання окупантів провести перепис населення.

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